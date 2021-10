Der Gaspreis am Terminmarkt explodiert weiter in einem exorbitanten Ausmaß! Seit Juli von 35 Euro bis gestern auf 94,50 Euro pro MWh gestiegen, so klettert der europäische Terminkontrakt für Gas "Dutch TTF" aktuell sogar auf über 110 Euro! Im großen Chart am Ende des Artikels sehen wir den Kursverlauf seit Juli. Der Energieexperte Javier Blas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...