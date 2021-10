In einem beispiellosen Crash gingen gestern Facebook, Whatsapp und Instagram gleichzeitig offline. Übrig blieb vor allem Twitter, wo sich viele User die Schadenfreude nicht verkneifen konnten, wie unser Best-of der Netzreaktionen zeigt. Es dauerte einige Zeit bis sich Facebook überhaupt zu Wort meldete, um seinen Milliarden Nutzern weltweit zu erklären, wie es zu dem Ausfall kommen konnte. Insgesamt sechs Stunden waren sämtliche Dienste des Facebook-Konzerns down. Bevor sie sich nach dem weltweiten Ausfall zurückmeldeten blieb also genug Zeit für das Netz, sich auf Twitter zu versammeln und diverse Späße auf Kosten von ...

