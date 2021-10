Zürich - Die Kryptowährung Bitcoin ist wieder über die Marke von 50'000 US-Dollar gestiegen. Den jüngsten Anstieg führen Marktbeobachter auf Aussagen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zurück, kein Verbot von Kryptowährungen in Betracht zu ziehen.Zürich - Die Kryptowährung Bitcoin ist wieder über die Marke von 50'000 US-Dollar gestiegen. Den jüngsten Anstieg führen Marktbeobachter auf Aussagen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zurück, kein Verbot von Kryptowährungen in Betracht zu ziehen. In der Spitze kostete eine Einheit der Blockchain-Währung Bitcoin am Dienstagmittag bisher 50'317 US-Dollar. So hoch stand der Kurs zuletzt vor rund...

