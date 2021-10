Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 10. Oktober 2021, 12.00 UhrZDF-Fernsehgarten on tourAndrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus der Lutherstadt WittenbergDer "ZDF-Fernsehgarten on tour" feiert 2021 den goldenen Herbst in der Lutherstadt Wittenberg. Die meistbesuchte Stadt des Landes Sachsen-Anhalt glänzt mit pittoreskem Aussehen.Gäste: Bonnie Tyler, Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Ana Kohler, Nino de Angelo, Saltatio Mortis, Alle Achtung, Chris Cronauer und die Prinzen.Moderatorin Andrea Kiewel hat sich einen der schönsten Marktplätze Deutschlands als Spielort ausgesucht. Außerdem gehören gleich vier innerstädtische Gebäude seit 1996 zum UNESCO-Welterbe: die Stadtkirche St. Marien, die Schlosskirche, das Lutherhaus und das Melanchthonhaus.Auf dem Programm der sonntäglichen Unterhaltungsshow stehen eine gewohnte Melange aus Spiel, Spaß und Information sowie musikalische Leckerbissen vom Feinsten. Und bei so viel Aktivitäten meldet sich alsbald der Hunger: Kulinarisch verwöhnt die Küche mit einem klassischen Drei-Gänge-Menü aus der Region, das die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Nachkochen animieren soll. Als Chefkoch fungiert der einzige Sternekoch des Landes Sachsen-Anhalt, Robin Pietsch.In kurzen Filmen werden besondere Menschen von Bürger Lars Dietrich porträtiert sowie schöne Orte und Landschaften der Region vorgestellt.Eine weitere Ausgabe des "ZDF-Fernsehgarten on tour" aus der Lutherstadt Wittenberg wird am Sonntag, 17. Oktober 2021, um 12.00 Uhr ausgestrahlt.Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 17. Oktober 2021, 12.00 UhrZDF-Fernsehgarten on tourAndrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus der Lutherstadt WittenbergDer "Fernsehgarten on tour" zeigt Wittenbergs historisches Ambiente von seiner schönsten Seite - mit seinen zahlreichen Renaissancegebäuden und originalen Schauplätzen der Reformation.Gäste: Kerstin Ott, Brenner & Maschine, Marcus & Martinus, Sotiria, Versengold, Annemarie Eilfeld, Keimzeit, Mads Langer, ESS, SOPHIA, das Musical Ku'Damm 56 und DJ Ötzi.Moderatorin Andrea Kiewel und ihre Gäste erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit spannenden und informativen Geschichten. Die Show präsentiert einen bunten Mix aus Spiel, Sport, Spaß und Informationen, garniert mit einem Potpourri aktueller Hits.Ernährungsexperte Armin Roßmeier erfreut sich an den Köstlichkeiten der Region und stellt zahlreiche Leckereien vor, die das Land bereithält.In kurzen Filmen porträtiert Bürger Lars Dietrich besondere Menschen sowie schöne Orte und Landschaften in Sachsen-Anhalt.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5038336