Im Zuge steigender Erdgas- und Ölpreise wird der Ruf nach Alternativen wieder lauter. Der wachsende Energiebedarf muss mit den Klimazielen vereinbar bleiben. Fonds mit Fokus auf Wasserstoff und Mobilität könnten von dem Trend profitieren.Mit den aktuell steigenden Öl- und Erdgaspreisen wird der Druck größer, auf alternative Energiequellen zurückzugreifen. Wasserstoff könnte eine dieser Alternativen sein. Beim Thema alternative Mobilität zeichnen sich Wasserstoffbrennzellen durch eine hohe Reichweite bei einer kurzen Tankzeit aus. Sie haben einen höheren Wirkungsgrad als Verbrennungsmotoren und sind emissionsfrei, lediglich Wasserdampf wird freigesetzt. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, wären da nicht einige Nachteile. Um Wasserstoff herzustellen, wird viel Energie benötigt, momentan sogar mehr, als am Ende durch den Wasserstoff gewonnen wird. Tatsächlich emissionsfrei wäre ausschließlich Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien gewonnen wird. Hinzu kommt, dass die Infrastruktur für Wasserstofftankstellen noch nicht ausgebaut ist und es noch nicht genügend wasserstoffbetriebene Autos gibt. Die Wasserstofftechnologie wird aber nicht nur in der Mobilität eingesetzt, sondern könnte auch in der Industrie als wertvolle Energiequelle genutzt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...