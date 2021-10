Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie blickt trotz des häufigen Regenwetters auf eine gute Sommersaison zurück. Insbesondere in den Städten waren die Hotelbetten wieder deutlich besser gefüllt als noch im Vorjahr. Auch die ausländischen Touristen kehren langsam aber sicher zurück.Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie blickt trotz des häufigen Regenwetters auf eine gute Sommersaison zurück. Insbesondere in den Städten waren die Hotelbetten wieder deutlich besser gefüllt als noch im Vorjahr. Auch die ausländischen Touristen kehren langsam aber sicher zurück. In den Monaten Juni bis August übernachteten gut 10 Millionen Gäste in den hiesigen Hotels, wie das Bundesamt für...

Den vollständigen Artikel lesen ...