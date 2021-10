Um 10:46 liegt der ATX TR mit +0.35 Prozent im Plus bei 7379 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +2.00% auf 43.25 Euro, dahinter Erste Group mit +1.59% auf 38.065 Euro und Porr mit +1.39% auf 16.06 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15073 ( -0.07%, Ultimo 2020: 13719). Ich habe mich umgehört, bzgl. der Steuerrreform ist man enttäuscht, dass man auf die KESt einfach wieder einmal trotz Ankündigung vergessen hat. Oder am zu starken grünen Veto gescheitert ist: "Leider wurde die im Regierungsprogramm enthaltene Umwandlung der 27,5 %igen Kapitalertragsteuer auf Kursgewinne in eine steuerfreie Behaltefrist nicht in den Aktionsplan aufgenommen. Hier dürften die Grünen ihren Widerstand geltend gemacht haben", mutmasst Raiffeisen ...

