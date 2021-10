Hamburg (ots) -In vielen Branchen herrscht ein Mitarbeitermangel - darunter leiden auch zahlreiche Steuerberater: Das Fachpersonal für Kanzleien scheint dauerhaft in Anstellung zu sein und keine neue Stelle zu suchen. Durch den Personalmangel wird das Wachstum von Steuerberatern gehemmt. Sie können keine neuen Mandanten aufnehmen und im schlimmsten Fall bestehende Mandanten nicht mehr gut betreuen.Oliver Otte ist sicher, dass sich viele Kanzleien falsch aufstellen und aus diesem Grund weder von potenziellen Mitarbeitern gefunden werden noch die richtigen Bewerber ansprechen. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer der OD Solutions GmbH, einem Recruiting-Unternehmen, das sich auf Kanzleien spezialisiert hat. Daher kennt der Experte die gängigsten Fehler, die Kanzleien begehen. Im Folgenden verrät Ihnen Oliver Otte 5 Tipps, wie Steuerberater neue Mitarbeiter überzeugen.Tipp 1: Ein ansprechender Auftritt in den Sozialen MedienEgal wie schön die Kanzlei aussieht, wie gut das Arbeitsklima ist und wie effektiv das Team arbeitet: Es wird kaum etwas nützen, wenn dies nach außen hin nicht kommuniziert wird. Kanzleien sollten also darauf achten, ihren Internetauftritt mit hochwertigem Content zu gestalten. Das heißt: Professionelle Fotos und Videos, ansprechende Texte und relevante Informationen.Tipp 2: Die eigene Zielgruppe erreichenHeutzutage kann man die meisten Menschen über die sozialen Medien erreichen. Kanzleien sollten daher nicht allein auf eine Webseite setzen, sondern auch bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. präsent sein. Dabei wird der Internetauftritt bestenfalls an die jeweilige Zielgruppe angepasst. Trockene Artikel über Gesetzesänderungen werden vermutlich die wenigsten Kandidaten interessant finden - wie sich das firmeninterne Miteinander gestaltet jedoch schon eher.Tipp 3: Spannende StellenausschreibungenDie klassische Stellenausschreibung, die man noch sehr häufig sieht, wirkt heutzutage recht abschreckend auf viele Bewerber. Warum sollte man auch einen digitalisierungsaffinen Mitarbeiter mit einer Zeitungsannonce suchen? Besser ist es, sich etwas Modernes und Besonderes einfallen zu lassen und vielleicht sogar ein Video oder eine Audiobotschaft zu verwenden.Tipp 4: Die richtigen Kanäle bedienenOptimal ist es, über verschiedene Medien sichtbar zu werden. Über die Agentur für Arbeit beispielsweise werden aktiv suchende Kandidaten angesprochen. Allerdings gibt es immer auch erfolgversprechende Bewerber, die man über den inaktiven Markt finden kann. Für diese ist es besonders wichtig, dass eine Kanzlei die eigenen Vorzüge zu betonen weiß. Außerdem sollte über sämtliche Medienkanäle, die bedient werden, deutlich werden, dass man gerade Mitarbeiter sucht, ohne dass Interessenten lange nach dieser Information suchen müssen.Tipp 5: Gute Arbeitsbedingungen schaffenEs geht nicht nur darum, neue Mitarbeiter einzustellen. Um diese langfristig halten zu können, ist es notwendig, als Arbeitgeber gewisse Vorteile bieten zu können. Den Mitarbeitern sollte in der Kanzlei ermöglicht werden, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Ein gutes, produktives, wertschätzendes Arbeitsklima hilft nicht nur den Mitarbeitern - die gesamte Kanzlei wird so wirtschaftlich und zwischenmenschlich besser performen.Über Oliver Otte:Oliver Otte ist Mitgründer und Geschäftsführer der OD Solutions GmbH, einer Recruiting-Agentur, die sich auf Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftsprüfer spezialisiert hat. Sie unterstützen Kanzleien bei der Suche nach Fachpersonal. Mithilfe von eigens entwickelten Qualifizierungsprozessen können sie ihren Kunden das benötigte Personal beschaffen und so ihr Wachstum unterstützen. Neben der Personalbeschaffung kümmern sie sich des Weiteren um die Arbeitgebermarke, um ihre digitale Sichtbarkeit zu erhöhen und von Bewerbern als Top-Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.Pressekontakt:Tim-Oliver Otte und Leon DeschTelefon:+49 40 71626500E-Mail: info@solutions-od.deOriginal-Content von: OD Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159051/5038398