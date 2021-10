DJ Union und Grüne betonen ernsthafte Gesprächsatmosphäre

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Union und Grüne haben nach ihren Sondierungsgesprächen die Ernsthaftigkeit der Verhandlungen betont und Annäherungen im Bereich des Klimaschutzes angedeutet. Beide Seiten hätten miteinander "konstruktiv und sachlich gesprochen, geprägt auch von einer Ernsthaftigkeit", erklärte Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock bei einem gemeinsamen Statement nach den Gesprächen. "Diese Ernsthaftigkeit hat die zweieinhalb Stunden stark geprägt." Gerade in gesellschaftspolitischen Bereichen stünden "unsere Parteien eher weiter auseinander". In anderen Bereichen gebe es "eher Gemeinsamkeiten", auch bei der "ökologischen Transformation".

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) sprach von einem "guten Austausch", bei dem "auch Gegensätze deutlich geworden" seien. "Es ist aber nicht so, dass Gegensätze nicht überwindbar sind." Die CDU habe die Wahl "nicht gewonnen", eine Möglichkeit zur Regierungsbildung sei aber ein Jamaika-Bündnis. In vielem habe man "gedanklich an 2017 anknüpfen" können. Über den weiteren Weg entschieden aber FDP und Grüne. CSU-Chef Markus Söder erklärte, es habe viele Punkte gegeben, in denen "man sich gut angenähert" habe. "Der wichtigste und weitreichendste ist das Thema Klima." Man habe viele Gemeinsamkeiten gefunden, an anderen Stellen aber auch noch viel Gesprächsbedarf.

Grünen-Co-Chef Robert Habeck betonte, das Gespräch sei von der Ausgangslage geprägt gewesen, dass die SPD in der Wahl vor der Union gelegen habe. Es sei aber "intensiv und konstruktiv" geführt worden. "Die möglichen Schnittmengen sind ausgelotet worden, es gab aber auch Trennendes in anderen politischen Bereichen", sagte er. Grüne und FDP würden nun die Gespräche insgesamt in den Gremien bewerten. "Dafür werden wir uns dann heute und morgen Zeit nehmen", kündigte Habeck an.

