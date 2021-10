Vancouver, British Columbia, Kanada - 5. Oktober 2021 - Cross River Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: CRVC; OTCQB: CSRVF; FWB: C6R) informiert die Aktionäre über die Fortschritte der Explorationsarbeiten von 2021 auf seinen Goldprojekten im Nordwesten von Ontario, Kanada.

Die Feldarbeiten der Phase 1 wurden jetzt auf allen Konzessionsgebieten abgeschlossen. Die Probenergebnisse des 12.000 Hektar großen Goldprojekts McVicar haben jetzt einen neuen, rund 700m langen, mineralisierten Trend südlich des Erzgangs Chellow aufgezeigt. Dieser Trend, der in alle Richtungen hin offen ist, heißt jetzt "Bear Head Trend".

Ein von Bayside Geoscience aus Thunder Bay, Ontario, beauftragtes Team aus vier Mitarbeitern hat ein 28-tägiges Feldprogramm auf McVicar abgeschlossen. Das Team führte Prospektionsarbeiten und Kartierung bei Gebieten mit historischer Gold ("Au")-Mineralisierung auf dem Erzgang Chellow Vein, der AGM Zone sowie der Altered Zone durch. Außerdem untersuchte die Crew interpretierte Strukturziele auf dem ganzen Konzessionsgebiet. Insgesamt wurden bei dem Programm 354 Stichproben genommen, wovon sechs Stichproben Werte von mehr als 1 Gramm pro Tonne "(g/t") Au ergaben, was in der folgenden Tabelle zusammengefasst ist:

Proben-Nr. östlich nördlich Zielgebiet Au (g/t) B731154 607441 5710259 Verwerfungszone Bearhead 19,75 B731272 607346 5710872 Erzgang Chellow 19,75 B731101 607356 5710874 Aufschluss Point 6,63 B731166 607183 5713343 Erzgang Chellow 6,45 B731653 596162 5715329 Lang Lake 1,67 B731281 607040 5710285 Verwerfungszone Bearhead 1,415

Von diesen Proben ergaben zwei Bestätigungsproben aus dem Erzgang Chellow 19,75 g/t Au und 6,63 g/t Au aus freigelegten Ausbissen. Diese Proben zeigen, wie hochgradig der Erzgang Chellow ist und dass sie mit der Probenahme durch frühere Betreiber übereinstimmen.

Zwei Proben, die rund 600 Meter südlich des Erzgangs Chellow genommen wurden und Werte von 19,75 g/t Au bzw. 1,415 g/t Au ergaben, zeigen eine neue Oberflächenentdeckung mit Au-Mineralisierung auf McVicar. Diese Proben wurden aus geschertem und verkieseltem mafischem Vulkangestein gesammelt, das 1-10 cm breite Erzgänge mit rauchblauem Quarz enthält. Die Proben wurden in der Nähe des südlichen Kontakts zwischen mafischem Vulkangestein und Granit entlang der Verwerfungszone Bearhead (Karte 2) genommen.

Anschließende Explorationsprogramme werden sich auf die Verwerfungszone Bearhead konzentrieren, um Ausmaß, Breite und Gehalt der Au-Mineralisierung besser definieren zu können.

Eine einzelne Stichprobe ergab 1,67 g/t Au in einem serizit- und kieselsäurealteriertem, dazwischenliegendem Vulkangestein im nordöstlichen Ausläufer der Verwerfungszone Bearhead. Keine früheren Beprobungen dieses Gebiets ergaben Au-Mineralisierung. Weitere Arbeiten sind erforderlich, um die Bedeutung dieser Probe im Kontext des mineralisierten Systems der Verwerfungszone Bearhead zu bestimmen.

Karte 1: Überblick über die Probenahmen 2021 des Goldprojekts McVicar im Nordwesten von Ontario, Kanada

Karte 2: Der neue Bearhead-Trend, 550 Meter südlich und parallel des Erzgangs Chellow

Eine Stichprobe aus einem Quarz-Karbonat-Erzgang in der Nähe des historischen "Point Showing" ergab 6,45 g/t Au. Der Erzgang scheint bis zu 10 cm breit zu sein und liegt in einem schwach geschertem, mit dem Erzstock McVicar Lake verbundenen Gabbro.

Karte 3: Historischer Aufschluss Point mit neuer Stichprobe von 6,45 g/t Au

Datenverifizierung, Probenverfahren und Qualitätskontrolle

Die Gesteinsproben wurden von der Feldcrew mit Hydraulikhammern gesammelt und in Polybeutel gegeben, die mit einer spezifischen Station ID und einer Probennummer versehen wurden. Das Feldteam sammelte die Probeninformationen in einem digitalen Datensammler und verzeichnete die GPS-Koordinaten, geologischen Beobachtungen und Fotos aller Probenstandorte.

Alle 25 Proben wurden entweder Standard- und Blankoproben in den Probenstrom eingefügt. Alle in den Analysezertifikaten der ALS berichteten Standard- und Blankoproben und alle Standard- und Blankoproben der Qualitätskontrolle lagen innerhalb der akzeptablen Werte.

Die Proben wurden von den Mitarbeitern von Bayside an das Vorbereitungslabor ALS Chemex in Thunder Bay, Ontario, gebracht. Anschließend schickt ALS die zermahlenen Proben zur Analyse an ALS Chemex Vancouver. Au-Werte wurden mittels Brandprobe und ICP-AES-Finish ermittelt. Alle Au-Proben, die oberhalb der Nachweisgrenze für diese Methode lagen, wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Finish analysiert. Geochemische Untersuchung auf Haupt- und Spurenelemente erfolgte mittels Königswasseraufschluss und anschließendem ICP-MS-Finish.

* Hinweis: Schürfproben sind ihrem Wesen nach selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für den durchschnittlichen Gehalt oder die Art der Mineralisierung. Sie werden jedoch zur Bestimmung weiterer Explorationsziele in den Liegenschaften herangezogen.

Der in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Inhalt wurde von Herrn Steven Flank, P.Geo, MSc., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Dr. Carpenter steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Untersuchungsergebnisse wurden vom Unternehmen nicht verifiziert. Die historischen Berichte, auf die verwiesen wird, wurden jedoch von erfahrenen Geowissenschaftlern verfasst und Kopien von Laboruntersuchungsbögen wurden üblicherweise in die Berichte eingefügt.

Über das Unternehmen

Cross River ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von erstklassigen Explorationsgrundstücken in den aufstrebenden Greenstone-Distrikten im Nordwesten Ontarios, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen kontrolliert ein 28.0090 Hektar großes Portfolio mit mehreren Projekten, die sich auf äußerst aussichtsreichen Grundstücken in und zwischen ergiebigen, goldhaltigen Grünsteingürteln befinden. Die Stammaktien von Cross River werden in Kanada unter dem Symbol "CRVC" an der CSE und in den USA unter dem Symbol "CSVRF" am OTCQB gehandelt. Bitte besuchen Sie www.crossriverventures.com für weitere Informationen.

Für das Board of Directors

CROSS RIVER VENTURES CORP.

Alex Klenman

CEO

604-227-6610

aklenman@crossriverventures.com

http://www.crossriverventures.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt "Stellungnahmen und Analysen des Managements" (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der Canadian Securities Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61838Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61838&tr=1



