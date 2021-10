Liebi wird für die Private Wealth Management-Aktivitäten der Gruppe in der Schweiz verantwortlich sein und von Zürich, Lausanne und Genf aus operieren.Genf - Martin Liebi ist zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der ODDO BHF (Schweiz) AG ernannt worden. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden wird er sein Amt am 1. Januar 2022 antreten. Martin Liebi wird für die Private Wealth Management-Aktivitäten der Gruppe in der Schweiz verantwortlich sein und von Zürich, Lausanne und Genf aus operieren. Er hat sich zum Ziel gesetzt...

