Die Analysten von Raiffeisen Research sind in ihrem Aktienkompass Q4 aufgrund der Coronalage, der Konjunkturdynamik, der Geldpolitik und des Gewinnwachstums für die kommenden Quartale optimistisch gestimmt. Sie fassen zusammen: Im Gesamten sprechen viele Faktoren für eine Fortsetzung des Bullenmarktes. Die solide Konjunkturdynamik sollte im kommenden Jahr - wenn auch in leicht abgeschwächter Form - anhalten. Auf Ebene der Fundamentaldaten ist nach wie vor mit überdurchschnittlichen Gewinnwachstumsraten zu rechnen. Aufgrund der dicken Cashpolster der Unternehmen erwarten wir zudem eine deutliche Unterstützung der Märkte durch Aktienrückkaufprogramme. Die Bewertungsniveaus in den USA wirken mittlerweile nicht mehr ganz so alarmierend ....

Den vollständigen Artikel lesen ...