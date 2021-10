Vaduz (ots) -



Am Dienstag, 5. Oktober 2021 wurde Ralph Wanger im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude von Regierungschef Daniel Risch als Regierungsrat-Stellvertreter vereidigt. Der Jurist folgt damit dem im August zurückgetretenen Regierungsrat-Stellvertreter Alexander Batliner nach.



Ralph Wanger bringt durch seine Erfahrungen bei Gericht und als Partner einer renommierten Anwaltskanzlei Liechtensteins umfassendes Wissen mit. Die Regierung dankt Ralph Wanger für seine Bereitschaft, dieses verantwortungsvolle Amt zu übernehmen und wünscht ihm bei dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Ebenfalls dankt die Regierung dem zurückgetretenen Regierungsrat-Stellvertreter Alexander Batliner für die geleistete Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.



In Artikel 79 der Verfassung ist festgeschrieben, dass für den Regierungschef und die Regierungsräte je ein Stellvertreter zu ernennen ist, der im Falle der Verhinderung das betreffende Regierungsmitglied in den Sitzungen der Kollegialregierung vertritt.



