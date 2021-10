Zürich - Nach Coworking hält nun auch Coliving Einzug in der Schweiz. Im Baslerpark in Zürich entstehen bis Ende Jahr 64 kleinformatige Wohnungen, komplett ausgestattet und im Hightech-Design.Zürich - Nach Coworking hält nun auch Coliving Einzug in der Schweiz. Im Baslerpark in Zürich entstehen bis Ende Jahr 64 kleinformatige Wohnungen, komplett ausgestattet und im Hightech-Design. Bezahlbare Wohnungen werden immer knapper, Mietzinse steigen, überteuerte Mietobjekte stehen leer. In Zeiten der digitalen Revolution, Mobilität und Sharing Economy verändern sich auch die Wohnformen.

