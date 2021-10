Die in München ansässige GuardBox SE, Hersteller von mobilen Tresoren, geht an die Börse. Die Wurzeln der Gesellschaft liegen allerdings in der Steiermark, denn das Produkt Guardmine kommt von der in Leoben ansässigen Gerdbox GmbH. Im Oktober 2020 hat Guardbox sämtliche Geschäftsanteile an der GerdBox GmbH erworben. Die Notierungsaufnahme der Aktien der Guardbox im Freiverkehr der Berliner Börse erfolgt am 6. Oktober 2021. Insgesamt werden 1.780.000 Inhaberaktien der GuardBox SE in den Handel der Berliner Börse einbezogen. "Der Börsengang ist für uns der nächste logische Schritt, um unser Ziel, der europaweit führende Anbieter im Bereich "mobile security & entertainment" zu werden, erreichen zu können", sagt Marinus ...

