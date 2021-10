DGAP-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SÜSS MicroTec wächst im dritten Quartal weiter und verzeichnet Rekord-Auftragseingang



05.10.2021 / 16:04

- Auftragseingang gegenüber Vorjahr um 129 Prozent auf rund 101 Mio. Euro gesteigert



- Umsatz erreicht einen Wert von rund 70 Mio. Euro, nach 60,6 Mio. Euro im Vorjahr



Garching, 5. Oktober 2021 - Die SÜSS MicroTec SE hat nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal 2021 einen Auftragseingang in Höhe von ca. 101 Mio. Euro verzeichnet. Das sind ca. 40 Prozent mehr als im Vorquartal (Q2 2021: 72,1 Mio. Euro) und ca. 129 Prozent mehr als Vorjahresquartal (Q3 2020: 44,1 Mio. Euro). Zu dem Anstieg des Auftragseingangs haben Aufträge aus allen vier Business Units des Unternehmens beigetragen. Der Umsatz im dritten Quartal 2021 erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal um ca. 6 Prozent auf ca. 70 Mio. Euro (Q2 2021: 65,8 Mio. Euro) und gegenüber dem Vorjahresquartal um ca. 16 Prozent (Q3 2020: 60,6 Mio. Euro).



Nach neun Monaten erreichte der Auftragseingang somit einen Wert von ca. 254 Mio. Euro nach 206,7 Mio. Euro im Vorjahr, was einem Plus von ca. 23 Prozent entspricht. Der Umsatz hat sich in den ersten neun Monaten im Jahr 2021 um ca. 8 Prozent erhöht und lag bei ca. 188 Mio. Euro, nach 173,9 Mio. Euro im Vorjahr.



Dr. Götz M. Bendele, CEO von SÜSS MicroTec sagt: "Ich freue mich sehr, dass meine Kolleginnen und Kollegen im abgelaufenen Quartal Aufträge für SÜSS MicroTec in Rekordhöhe annehmen konnten. Daneben freue mich darüber, dass es uns gelungen ist, unseren Umsatz weiter zu steigern, und zwar in einer Zeit, in der wir - wie der Rest unserer Branche und die Gesamtwirtschaft - von verschiedenen Engpässen in der Supply Chain und der Logistik betroffen sind."



Auf die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2021 haben die heute vorgelegten Zahlen keinen wesentlichen Einfluss: Das Unternehmen bestätigt die für das Jahr 2021 abgegebene Prognose von 270 bis 290 Mio. EUR Umsatz, einer EBIT-Marge von 9 bis 11 Prozent sowie einem Free Cashflow von 12 bis 18 Mio. EUR. Das Ziel des Unternehmens für 2025 ist unverändert ein Umsatz von mindestens 400 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von mindestens 15 Prozent.



Die endgültigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2021 können von den heute vorgelegten vorläufigen Zahlen abweichen und werden am 11. November 2021 veröffentlicht.



Kontakt:

SÜSS MicroTec SE

Franka Schielke

Investor Relations

Schleissheimer Strasse 90

85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49 89 32007-161

Fax: +49 (0)89 32007-451

Email: franka.schielke@suss.com

