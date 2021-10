Halle (S.) (ots) -Zur EinheitsEXPO in Halle (Saale) konnten die Besucher auch ein Stück Sachsen-Anhalt zum Genießen mit nach Hause nehmen. Die Agrar-Marketing-Gesellschaft (AMG) war mit ihrer "Kulinarischen Sterne-Box" vor Ort.Und das mit Erfolg. Denn einige Besucher haben sich die Box gleich vor Ort gekauft. Anderen wollten es bequemer und haben sie im Internet bestellt. Dort gab es wesentlich mehr Bestellungen als üblich, war von der AMG zu erfahren. Sie zeichnet jedes Jahr Produkte aus dem Land mit den "Kulinarischen Sternen" aus. Und die aktuellen Gewinner sind in der Box drin, zum Beispiel Traubensaftschorle, Sommerblüten-Honig, Fruchtaufstrich und Entenknackwurst.Aber nicht nur den speziell ausgezeichneten Produkten aus der Sterne-Box hilft die AMG bei der Vermarktung. Sie hat ein spezielles Internetportal gestartet, den Marktplatz Sachsen-Anhalt. "Wir hatten die Idee schon, aber Corona hat es beschleunigt", sagt Robert Faßhauer von der AMG.Regionalen Unternehmen und Direktvermarktern bietet die Plattform nun die Möglichkeit, ihre Produkte weltweit bekannt zu machen und zu verkaufen. Übersichtlich aufgelistet sind hier die Lebensmittel-Unternehmen und Direktvermarkter aus Sachsen-Anhalt in verschiedenen Kategorien wie Wurst, Käse, Backwaren, Getränke, Aufstrich und Süßigkeiten. Über Links kommt man direkt zu den Online-Shops.www.marktplatz-sachsen-anhalt.comAlle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021). TDE2021Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5038585