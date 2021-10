Unternehmen erhält nach dem letzten auch dieses Jahr wieder die Anerkennung als Arbeitnehmer für durchgehend ausgezeichnete Erfahrungen am Arbeitsplatz

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende externe Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des "2021 UK's Best Workplaces in Tech" in der Kategorie der mittelgroßen Unternehmen ausgezeichnet wurde. Dieser Erfolg folgt auf die Auszeichnung unter den Top 10 bei den "2021 UK's Best Workplaces", eine Top-20-Platzierung bei den "2021 UK's Best Workplaces for Women" sowie letztes Jahr als "Great Place to Work-Certified"-Unternehmen (GPTW) im Jahr 2020 im Vereinigten Königreich und für "Excellence in Wellbeing". Mit der heutigen Verleihung behält Rimini Street seine Platzierung unter den Top 20 aus dem Jahr 2020 bei, als es bereits für die "Best Workplaces in Tech" der mittelständischen Unternehmen anerkannt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211005005886/de/

Rimini Street UK Once Again Ranked in the Top 20 for 2021 UK's Best Workplaces in Tech (Graphic: Business Wire)

Unternehmen der "2021 UK's Best Workplaces in Tech"

Nach einer Umfrage unter den Mitarbeitern von Rimini Street UK qualifizierte sich das Unternehmen für den Trust Index© Score und die erfolgreiche Bindung von Mitarbeitern. Der Trust Index© Score bewertet die Erfahrungen der Mitarbeiter, während das Culture Audit© das Personalmanagement sowie die Führungspraktiken in Unternehmen, die eine großartige Arbeitskultur schaffen, beurteilt. Rimini Street erreichte die Platzierung, da Mitarbeiter für das Unternehmen abteilungsübergreifend durchgehend ausgezeichnete Erfahrungen am Arbeitsplatz mitteilten, wobei Faktoren wie körperliches und geistiges Wohlbefinden, Fairness, Kameradschaft und Vertrauen in die Führungsebene berücksichtigt wurden. Diese Arbeitsplatzkultur hat für Arbeitnehmer eine inklusive, innovative und produktive Umgebung geschaffen, ob sie nun im Außen- oder Innenbereich des Unternehmens tätig sind.

"Auf die im britischen Tech-Bereich Tätigen, die sich aktiv dafür eingesetzt haben, eine positive Mitarbeitererfahrung aufzubauen und für das persönliche Wohlbefinden der Kollegen zu sorgen, sind wir heute angesichts dieser Auszeichnung besonders stolz", sagte Benedict Gautrey, Managing Director von Great Place to Work UK. "In diesen vier Jahren, in denen wir die ,UK's Best Workplaces in Tech'-Unternehmen ausgezeichnet haben, sind viele von ihnen rasch gewachsen, doch haben sie niemals ihre Werte aus den Augen verloren. Sie behielten ihr Motto ,Mitarbeiter an die erste Stelle' durchgehend bei und fanden oft innovative und kreative Lösungen, um ihre wunderbare Arbeitsplatzkultur auch außerhalb des Firmengeländes voran zu bringen."

"Wir sind einmal mehr sehr dankbar, dieses Maß an Unterstützung von unserer britischen Rimini Street Familie zu genießen und fühlen uns geehrt, das zweite Jahr in Folge die Anerkennung von Great Place to Work zu erhalten", sagte Emmanuelle Hose, Group Vice President und Theatre General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Rimini. "Wir können in Großbritannien und weltweit Toptalente anwerben und halten, weil wir eine großartige Unternehmenskultur haben, die sich auf unsere Belegschaft und die Erbringung der bestmöglichen Serviceleistungen für unsere Kunden konzentriert."

Great Place to Work ist die umfassende Autorität für Arbeitsplatzkultur, mit deren Hilfe Unternehmen außergewöhnliche, hochkarätige Arbeitsplätze schaffen können, an denen Mitarbeiter sich in einer vertrauensvollen, von Wertschätzung geprägten Umgebung wissen. Die Auszeichnung "UK's Best Workplaces in Tech" ermöglicht es diesen herausragenden Unternehmen, ihre Errungenschaften zu feiern, ihre Marke als Arbeitgeber zu stärken und andere zu inspirieren, aktiv zu werden.

About Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie ein Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktionsschnelles, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 4.000 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als bewährten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem die Dauer und die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft und damit in Zusammenhang stehende wirtschaftliche Auswirkungen sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und zukünftigen Kunden stören; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, welche die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder in der staatlichen Untersuchung oder in neuen Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche Eigen- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zu generieren, um erhöhte Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die Angemessenheit unserer liquiden Mittel, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 %; unsere Fähigkeit, ein wirksames System der internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten, und unsere Fähigkeit, festgestellte wesentliche Schwachstellen in unserer internen Kontrolle zu beheben, auch in Bezug auf die Bilanzierung unserer Optionsscheine; Änderungen bei Steuern, Gesetzen und Vorschriften; Produktentwicklung und Preisgestaltung der Konkurrenz; Schwierigkeiten mit der rentablen Handhabung des Wachstums; die Kundenakzeptanz unserer kürzlich eingeführten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich unserer Application Management Services (AMS), der Rimini Street Advanced Database Security und der Dienstleistungen für die Salesforce-Produkte Sales Cloud und Service Cloud, zusätzlich zu anderen Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; den Verlust eines oder mehrerer Mitglieder der Geschäftsleitung von Rimini Street; die Ungewissheit bezüglich des langfristigen Werts der Beteiligungspapiere von Rimini Street; und diejenigen unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 10. Mai 2021 eingereicht wurde und regelmäßig durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K, Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, aktuelle Berichte auf Formblatt 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2021 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211005005886/de/

Contacts:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-8414

mmcglocklin@riministreet.com