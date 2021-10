Im Interview spricht der China-Korrespondent von pv magazine, Vincent Shaw, mit Li Kui, Vice President, Global Sales and Marketing bei Sunways, über die Photovoltaik-Wechselrichterprodukte, die das Unternehmen auf der diesjährigen Intersolar Europe vorstellen wird, sowie über Trends und die Pläne für das Jahr 2022.von pv magazine International pv magazine: Welche neuen Photovoltaik-Produkte oder Lösungen wird Sunways auf der Intersolar Europe 2021 in München vorstellen? Li Kui, Vice President, Global Sales and Marketing von Sunways (Foto): Dieses Jahr werden wir Hochstromwechselrichter und Speicherwechselrichter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...