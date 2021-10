Demnächst soll man seinen Big Mac in Brasilien mit Bitcoin bezahlen können. Das Bitcoin-Gesetz dazu liege bereits vor und seine Verabschiedung in greifbarer Nähe. Aureo Ribeiro ist brasilianischer Abgeordneter und sitzt in der Câmara, dem Parlament in Brasilien. In der Abgeordnetenkammer diskutieren er und seine Kollegen momentan seinen Gesetzesentwurf mit dem Aktenzeichen 2.303/15. Der sieht die Regulierung virtueller Währungen vor und soll den Bitcoin wie in El Salvador zum gesetzlich zugelassenen Zahlungsmittel machen. Wie Ribeiro zu der Kryptowährung ...

