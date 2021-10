Berlin (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu LaschetArmin Laschet war ein guter Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Dieses Amt wird er bald abgeben. Laschet sollte der Republik einen letzten Dienst erweisen und so schnell wie möglich auch den Posten als CDU-Chef zur Verfügung stellen. Er würde seinem Freund Christian Lindner damit ermöglichen, die FDP ohne Gesichtsverlust in Richtung eines Ampel-Bündnisses unter sozialdemokratischer Führung zu lenken.Deutschland braucht rasch eine neue Regierung. Die Aufgaben sind enorm - hierzulande, in Europa, in der Welt. Die Union hat die Wahl verloren und ist mit sich selbst nicht im Reinen. Sie darf den demokratischen Machtwechsel nicht unnötig erschweren. Das sollte endlich auch Armin Laschet erkennen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5038639