Halifax, Nova Scotia (ots/PRNewswire) -Eine digitale Lösungssuite, die die Schiffserkennung, das Situationsbewusstsein und die Überwachungseffizienz verbessertGlobal Spatial Technology Solutions ("GSTS" oder "das Unternehmen"), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) und maritime Analytik, gab heute bekannt, dass es von Airbus Defence and Space als Gewinner des Co-Innovation ausgewählt wurde, um fortschrittliche Fähigkeiten zur Erkennung und Bewertung maritimer Risiken zur Unterstützung der Sicherheit und Überwachung der Seegrenzen bereitzustellen.Diese leistungsstarke Lösung identifiziert Schiffe in einem bestimmten Gebiet und nutzt modernste Techniken der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens, um die Identität, den Bewegungsverlauf und den Risikostatus eines Schiffes mit den von mehreren Sensoren erfassten Informationen zu konsolidieren. Die GSTS-Lösung fasst die Informationen zu einem einzigen operativen Bild zusammen und ermöglicht es den Nutzern, die Maritime Domain Awareness zu verbessern, indem sie entscheidende Erkenntnisse und verwertbare Informationen über maritime Bedrohungen liefert.Diese leistungsstarke Lösung wird auf der Grundlage von OCIANA, einer von GSTS entwickelten KI-basierten Plattform, die Daten aus verschiedenen Sensorquellen schnell verarbeitet, um in nahezu Echtzeit Informationen zu liefern. Die Nutzung verschiedener Datensätze in Verbindung mit Algorithmen des maschinellen Lernens für die Objektanalyse ermöglicht es den Kunden, maritime Bedrohungen schnell und effektiv zu erkennen, zu bewerten und darauf zu reagieren."Diese Auszeichnung bestätigt die Fähigkeiten, die GSTS entwickelt hat, um viele der weltweit schwierigsten Probleme bei der Erkennung von Risiken und Bedrohungen im maritimen Bereich in Bezug auf Sicherheit, Umwelt und wirtschaftliche Risiken zu lösen. Wir freuen uns, dass ein international führendes Unternehmen im Bereich der Meeresüberwachung wie Airbus unsere Fähigkeiten anerkannt hat, die Anforderungen von Sicherheits-, Zoll- und Einwanderungsbehörden, Verteidigung, Küstenwache und Umweltbehörden auf globaler Ebene zu erfüllen", sagte Richard Kolacz, CEO von GSTS. "Es ist eine klare Bestätigung der maritimen KI-Fähigkeiten, die wir bei GSTS aufgebaut haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Airbus bei der Bewältigung der weltweiten Anforderungen an das maritime Risikomanagement."Informationen zur GSTSGSTS ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz für den maritimen Bereich. Unsere Lösungen sind darauf ausgerichtet, durch den Einsatz innovativer Anwendungen, die auf neuen Datensätzen und Analysen basieren, weltweit Leben, Energie und die Umwelt zu retten. Unsere Lösungen ermöglichen verbesserte entscheidungsbasierte Operationen für zivile, kommerzielle, Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden und -industrien. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsts.ca.Pressekontakt:Stephen Martins, GSTS, E-Mail: info@gsts.ca, Twitter: @gsts_infoOriginal-Content von: GLOBAL SPATIAL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. (GSTS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159058/5038642