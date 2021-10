FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag von seinen klaren Vortagesverlusten erholt und im Sog der deutlich festeren Wall Street merklich zugelegt. Nach drei Verlusttagen in Folge schloss der Dax mit einem Plus von 1,05 Prozent bei 15 194,49 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,57 Prozent auf 34 022,91 Zähler.

Die US-Börsen erhielten einen Schub von unerwartet starken US-Konjunkturdaten. So hellte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA im September überraschend auf. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg im Vergleich zum Vormonat, während Experten mit einem Rückgang gerechnet hatten./edh/he

DE0008469008, DE0008467416