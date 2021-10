Die deutschen Aktien tendieren bislang leicht freundlicher, zeigen aber keine größeren Impulse in die eine oder andere Richtung. Bei den Einzelwerten kann Steinhoff International das für das Fortbestehen des Unternehmens wichtige Verstreichen einer Einspruchsfrist vermelden. Nachdem die Aktie von Biontech in den letzten Tagen deutlich unter Druck geraten war, kann sie sich heute wieder erholen. Die Titel von TUI und Lufthansa hoffen derweil auf neue Impulse durch eine Normalisierung der Reiseaktivitäten in der kommenden Wintersaison.Die deutschen Aktien ...

