Die Engpässe erzwingen, was Automarken oft angekündigt, aber selten umgesetzt haben: Es gibt keine Überproduktion, die zu Niedrigpreisen in den Markt gedrückt werden müsste. Der ewige Kampf um die Auslastung der überdimensionierten europäischen Autofabriken hat Zwangspause, Autos sind plötzlich knapp und teuer. Massenentlassungen sind trotzdem nicht nötig - dank Kurzarbeitergeld aus der Arbeitslosenkasse. Doch den Preis zahlen andere: Das Wunder sollen in Wahrheit die Zulieferer vollbringen, denn vor allem auf deren Kosten geht die Flexibilität der Hersteller. Sie federn die Spannungen in der Lieferkette ab und stecken steigende Rohstoffpreise weg.



