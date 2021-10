Mit Brightcove CorpTV können Markenunternehmen über herkömmliche Websites hinaus Werbung betreiben und mehr Produkte verkaufen, ihr Zielpublikum stärker einbinden und überzeugende Inhalte monetarisieren

In der hochgradig virtuellen Welt wird es nach der Corona-Pandemie immer schwieriger, die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und zu halten. Um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Publikum zu binden, zu überzeugen und zu vergrößern, stellte Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) heute Brightcove CorpTV vor. Diese Lösung ist für Unternehmen konzipiert, die wie Medienmarken denken und handeln. Mit Brightcove CorpTV können Unternehmen ähnlich wie Netflix oder Hulu Kanäle produzieren, die eigene, zielgruppenspezifische Inhalte an Kunden, Mitarbeitende und weitere Zielgruppen streamen.

Brightcove CorpTV unterstützt Unternehmen dabei, über beliebige Geräte wie beispielsweise vernetzte Fernsehgeräte eine engere Beziehung zu ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitenden aufzubauen. Zu diesem Zweck streamen sie für ihr Zielpublikum markenbezogene Storys, Shows, Fallstudien, Demos, Schulungsinhalte, Reden, Diskussionsrunden, technische Erläuterungen, ursachenbezogene Inhalte und auch abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramme. Unternehmen können auf ihren CorpTV-Kanälen sogar Werbezeit, Sponsorenverträge und Premium-Inhalte vermarkten.

Mit Brightcove CorpTV sind Markenunternehmen in der Lage, Videodatenbanken zu konsolidieren, Zuschauerzahlen zu messen und eine kontinuierliche Beziehung zu ihrem Zielpublikum aufrechtzuerhalten. Ähnlich wie bei den beliebten Streaming-Websites starten die Zuschauer die Nutzung von Brightcove CorpTV in einer mit Branding versehenen Videogalerie. Dort können sie sich über Produkte informieren, mit Gleichgesinnten in Kontakt treten und eine Affinität zur Marke des Streaming-Anbieters entwickeln. Brightcove CorpTV kann auf dieselbe Weise auch für die Kommunikation mit den eigenen Mitarbeitern eingesetzt werden.

"Unternehmen haben jetzt erstmals die Möglichkeit, sich von der Masse abzuheben, über statische Websites hinauszuwachsen und die Menschen, die sie erreichen möchten, wirklich zu begeistern", so Jennifer Griffin Smith, CMO von Brightcove. "Das Geheimnis besteht darin, wie ein Medienunternehmen zu denken und das Publikum zu begeistern, die Markenbekanntheit zu steigern, neue Einnahmequellen zu generieren und die Markentreue zu steigern. Schauen Sie sich die Brightcove PLAY TV-App an, den eigenen CorpTV-Kanal von Brightcove, und erleben Sie selbst, wie Brightcove CorpTV funktioniert."

Video ist ein leistungsstarkes Medium für die Steigerung des Website-Traffics und die optimierte Aufklärung und Einbindung des Zielpublikums. Brightcove CorpTV ermöglicht es Unternehmen, Website-Inhalte schnell, einfach und kostengünstig in dem Format zu veröffentlichen, das die Kunden bevorzugen und erwarten als Streaming-Video.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt Videotechnologielösungen mit einem weltweit führenden Maß an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Content konsumieren. In mehr als 70 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen einen effektiveren Verkauf an Kunden, führenden Medienunternehmen ein zuverlässigeres Streaming und eine bessere Monetarisierung von Content sowie Organisationen aller Art eine effizientere Kommunikation mit ihren Mitarbeitern. Mit zwei Technology and Engineering Emmy Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe, was die Möglichkeiten von Video betrifft. Folgen Sie Brightcove auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Näheres erfahren Sie unter www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business.

