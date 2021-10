Mainz (ots) -



Die Aufregung war enorm, als bekannt wurde, dass (nicht nur) hessische Polizisten rechtsextreme Inhalte in geschlossenen Chatgruppen geteilt hatten. Zu Recht: Es ist eine Ungeheuerlichkeit, wenn Ordnungshüter sich daran beteiligen, die herrschende Ordnung zu zersetzen. Polizisten sind als Beamte Staatsdiener, die Verfassungsfeinde zu stellen, nicht aber zu hofieren haben. Wenn sie dies dennoch tun, kann das disziplinarrechtlich geahndet werden. Das Strafrecht indes taugt zur Disziplinierung nur bedingt. So hat das Amtsgericht Alsfeld nun zum zweiten Mal geschlossene Chatgruppen mit einem "virtuellen" Stammtisch verglichen, an dem vielleicht mal über die Stränge geschlagen wird, der aber eben nicht öffentlich ist. Unter Strafe steht bislang freilich das Verbreiten verfassungsfeindlicher Inhalte - nicht Hass und Hetze in privaten Unterhaltungen. Nun ist das Amtsgericht Alsfeld nur die erste Instanz. Doch gibt es gute Gründe, anzunehmen, dass die nächste Instanz kaum anders urteilen wird. Die Gesetzeslage ist nun mal so, wie sie ist. Und sie ist in dieser Frage ziemlich eindeutig. Ein Freibrief für all die anderen Polizisten, gegen die derzeit wegen rechtsextremer Hetze in privaten Chats ermittelt wird, ist das mitnichten. Nicht nur, weil auch sie beamtenrechtliche Konsequenzen zu befürchten haben. Sondern auch, weil ihre Äußerungen von einer breiten Öffentlichkeit geächtet worden sind: von der Politik, von den Medien und den Gewerkschaften. Sie haben die Macht der öffentlichen Meinung zu spüren bekommen. Das hat vermutlich einen deutlich nachhaltigeren Effekt als ein strenges Strafurteil.



Pressekontakt:



Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65597/5038689

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de