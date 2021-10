Während immer mehr Geldautomaten aufgrund der geringeren Nutzung außer Betrieb genommen werden, blüht die Bitcoin-Automaten-Industrie auf. So verzeichnet man aktuell ein starkes Wachstum bei neuen Automaten. Die Massen-Adoption von Kryptowährungen nimmt weltweit weiter Formen an. Während der Bitcoin-Kurs trotz aktuell nervös werdender Aktionäre heute Mittag die 50.000 US-Dollar durchbrechen konnte, wird die Bitcoin-Infrastruktur weiter ausgebaut. Mehr zum Thema Krypto-News im Überblick: Der tägliche Newsblog rund um Bitcoin und Co. Hype um Defi: Was du über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...