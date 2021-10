DJ MÄRKTE USA/Erholt - Anleger werden wieder mutiger

NEW YORK (Dow Jones)--Am Dienstag haben sich die US-Börsen kräftig erholt von den Montagsverlusten. Der Dow-Jones-Index gewann 0,9 Prozent auf 34.315 Punkte. Für den S&P-500 ging es um 1,1 Prozent nach oben, der Nasdaq-Composite stieg um 1,3 Prozent. An der Nyse gab es nach ersten Angaben 2.018 (Montag: 1.271) Kursgewinner und 1.294 (2.101) -verlierer gezählt. Unverändert schlossen 119 (122) Titel.

Teilnehmer sahen nach den gesunkenen Kursen attraktive Einstiegsniveaus. Dan Ives, Technologie-Analyst bei Wedbush, hält zum Beispiel den jüngsten Ausverkauf des Tech-Sektors für ungerechtfertigt. Die Wachstumsaussichten der Branche würden massiv unterschätzt, daher dürften die Drittquartalszahlen dem Sektor einen Schub geben. Zum Jahresende dürften Technologiewerte 10 Prozent höher stehen, prognostiziert Ives.

Volkswirt und Portfoliostratege Lauren Goodwin von New York Life Investments sagte: "Trotz einiger Risiken, die wir sehen, sind die Fundamentaldaten der Unternehmen und der Wirtschaft recht konstruktiv für die Märkte."

Ursächlich für den Ausverkauf am Montag waren nach Angaben aus dem Handel die andauernden Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze, die globale Energiekrise mit den hophen Ölpreisen und die neuen Entwicklungen um den wankenden chinesischen Immobilien-Konzern Evergrande. Zinsängste hatten am Montag vor allem Technologiewerte auf Talfahrt geschickt.

Nun richte sich der Blick hoffnungsvoll auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag und die Berichtssaison zum dritten Quartal.

Facebook erholt

Bis die Bilanzsaison richtig in Schwung kommt, dauert es allerdings noch etwas. Vorbörslich hat von den großen US-Unternehmen nur Pepsico Zahlen veröffentlicht. Der Getränkekonzern hat im dritten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet, weshalb er auch die Ziele für das Geschäftsjahr angehoben hat. Die Aktie zeigte sich 0,6 Prozent höher.

Aktien des Nutzfahrzeugherstellers Paccar lagen 3,9 Prozent im Plus. Wegen der aktuellen Chipknappheit kann das Unternehmen im dritten Quartal voraussichtlich deutlich weniger Fahrzeuge ausliefern als geplant, eine Entwicklung, die sich auch im vierten Quartal noch bemerkbar machen dürfte. Allerdings berichtete Paccar auch von einer hohen Nachfrage nach seinen neuen Modellen.

Facebook erholten sich um 2,1 Prozent. Der Kurs des gleichnamigen sozialen Netzwerks war am Montag um fast 5 Prozent gefallen, nachdem die verschiedenen Dienste des Unternehmens über Stunden ausgefallen waren. Verantwortlich war eine "fehlerhafte Neukonfiguration", wie Facebook später einräumte.

Lediglich optisch um zwei Drittel verbilligt zeigten sich die Titel von Intuitive Surgical nach einem Aktiensplit.

Getrieben von der Erwartung steigender US-Zinsen lagen die Renditen am Anleihemarkt weiter zu. Die Zehnjahresrendite stieg um gut 5 Basispunkte auf 1,53 Prozent. Im Gefolge der Renditen wertete der Dollar auf breiter Front auf. Der Dollarindex kletterte um 0,2 Prozent. Derweil übersprang Bitcoin erstmals seit einem Monat wieder die Marke von 50.000 Dollar. Die Kryptowährung hat sich in der Phase der Schwäche am Aktienmarkt in den vergangenen Wochen nach oben gearbeitet. Vor allem von institutioneller Seite sei das Interesse gestiegen, hieß es.

Der festere Dollar in Verbindung mit höheren US-Zinsen lastete derweil auf dem Goldpreis.

Das "schwarze Gold" zeigte sich dagegen unbeeindruckt von der Dollarstärke, obwohl dies Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert. Vielmehr ließ die Erwartung eines knapperen Angebots die Ölpreise weiter kräftig anziehen. Sie hatten am Vortag bereits deutlich zugelegt nach der Entscheidung der Opec+, die Erdölförderung wie geplant jeden Monat lediglich um 400.000 Barrel pro Tag auszuweiten und nicht stärker angesichts der weltweiten preistreibenden Nachfrage. Die Akteure warten nun auf neue Daten zu den Ölvorräten der USA. Diese kommen am späten Dienstag vom US-Branchenverband API, am Mittwoch folgen dann die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.314,67 +0,9% 311,75 +12,1% S&P-500 4.345,73 +1,1% 45,27 +15,7% Nasdaq-Comp. 14.433,83 +1,3% 178,35 +12,0% Nasdaq-100 14.674,15 +1,4% 202,02 +13,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,29 1,6 0,27 16,9 5 Jahre 0,98 3,2 0,94 61,6 7 Jahre 1,32 4,5 1,27 66,7 10 Jahre 1,53 5,1 1,48 61,5 30 Jahre 2,10 5,9 2,04 45,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1597 -0,2% 1,1597 1,1619 -5,0% EUR/JPY 129,29 +0,3% 128,94 128,88 +2,5% EUR/CHF 1,0766 +0,2% 1,0743 1,0742 -0,4% EUR/GBP 0,8512 -0,3% 0,8531 0,8541 -4,7% USD/JPY 111,48 +0,5% 111,19 110,94 +7,9% GBP/USD 1,3626 +0,1% 1,3592 1,3605 -0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4496 -0,0% 6,4544 6,4523 -0,8% Bitcoin BTC/USD 51.235,76 +4,8% 49.410,26 47.412,26 +76,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,22 77,62 +2,1% 1,60 +65,6% Brent/ICE 82,80 81,26 +1,9% 1,54 +63,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.760,36 1.769,73 -0,5% -9,37 -7,3% Silber (Spot) 22,61 22,68 -0,3% -0,06 -14,3% Platin (Spot) 965,83 970,43 -0,5% -4,60 -9,8% Kupfer-Future 4,19 4,24 -1,2% -0,05 +18,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2021 16:07 ET (20:07 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.