Auf der Fruit Attraction werden in Form einer Konferenz, die FEPEX organisiert und die am Donnerstag, dem 7. Oktober, stattfindet, die Folgen der zukünftigen Reform der GAP in der Produktion und dem Export von Obst und Gemüse sowie die Herausforderungen dieses Sektors analysiert. Foto © Fruit Attraction Der Landwirtschaftsminister, Fernando Miranda, wird über den Stand der...

Den vollständigen Artikel lesen ...