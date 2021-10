FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 19. Oktober





MITTWOCH, DEN 06. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Imperial Brands, Trading Updae

08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 11:00 DEU: Thyssenkrupp stellt CO2-reduzierten Stahl vor

CHE: Ferrexpo, Q3-Zahlen

FRA: Saint-Gobain, Investor Day

USA: Dow, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang 08/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 08/21

09:30 DEU: Markit PMI Baubranche 09/21

10:00 CHE: KOF: Herbstprognose 2021

10:30 GBR: Markit PMI Baubranche 09/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 08/21

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 09/21

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Schufa-Branchentreff für die Deutsche Kreditwirtschaft: "Date Driven Finance Week" u.a. mit der Vorstandsvorsitzenden der Wirtschaftsauskunftei Schufa, Tanja Birkholz, und Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling

09:30 SVN: Gipfeltreffen EU-Westbalkan

+ 14.00 Pk mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und dem slowenischen Ministerpräsidenten Janez Jan?a.

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Regulierung von Gasfernleitungen aus Drittländern

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Flugannullierung aufgrund Streiks des Kabinenpersonals

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Finanzierung der Straßen- und Eisenbahnverbindung über den Fehmarnbelt

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Haftung einer Tochtergesellschaft für Kartellrechtsverstoß der Muttergesellschaft

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 10.00 Bundespressekonferenz zu Grippeimpfung und Corona mit Gesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Präsident Lothar Wieler, Stiko-Chef Thomas Mertens

11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Zinsänderungsklauseln in Prämiensparverträgen

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), Digitale Pk zur Kapitalmarktprognose

11:00 DEU: Pk Bundesverband Solarwirtschaft zur Lage der Branche mit Geschäftsführer Carsten König

14:30 DEU Online-Veranstaltung WirtschaftIstGesellschaft: "Haben Demokratie und soziale Marktwirtschaft eine Zukunft?" veranstaltet vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), u.a. mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm

17:45 FRA: OECD Abschluss-PK zum Ministerratstreffen



HINWEIS:

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



DONNERSTAG, DEN 07. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Sika, Capital Markets Day

10:00 DEU: Hymer Group, Online-Pk zu Zahlen und Strategie

CHE: Sika, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 09/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 08/21

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 08/21

09:00 CHE: Währungsreserven 08/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 09.09.2021

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 08/21



FRA: Zweiter Teil des OECD-Ministerrats (bis 08.10.)



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: BGH klärt: Darf ein privater Krankenversicherer mit einem "digitalen Arztbesuch" per App in der Schweiz werben?

ITA: Abschiedsbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Rom mit Privataudienz bei Papst Franziskus und Treffen mit Ministerpräsident Draghi 10:50: Audienz bei Papst Franziskus mit anschließendem Pressestatement 13:30: Arbeitsmittagessen mit Ministerpräsident Draghi und anschließender Pk 16:15: Teilnahme an Abschlussveranstaltung des diesjährigen Friedenstreffens von Sant?Egidio zusammen mit Papst Franziskus am Kolosseum

HINWEIS:

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 8. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

AUS: OMV, Q3 Trading Update

CHE: Chronext, IPO



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Leistungsbilanz 08/21

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 09/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 08/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 09/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 09/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 08/21 (2. Veröffentlichung)

MONTAG, DEN 11. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

PRT: Galp Energia, Q3 Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 08/21

08:00 GBR: Dienstleistungsindex 08/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 08/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 08/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/21



12:00 USA: Institute of International Financ11e (IIF) Jahrestagung (bis 15.10.), unter anderem mit EZB-Direktor Lane

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Eröffnung ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik (bis 15.10.)

DEU: Eröffnung Immobilienmesse Expo Real (bis 13.10.)



SWE: Träger des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften werden bekanntgegeben

18:00 DEU: Online-Vortrag von Ifo-Präsident Clemens Fuest: "Faire und wachstumsfreundliche Steuerpolitik - Reformvorschläge für die Post-Merkel-Ära"

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 12. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 CHE: Givaudan, 9Monatsumsatz

07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen

18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz



CHE: Lonza, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/21

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 09/21

11:00 DEU: ZEW-Index 10/21

12:00 FRA: OECD Frühindikator 09/21

12:00 USA: Institute of International Finance (IIF) Fortsetzung Jahrestagung (bis 15.10.) unter anderem mit EZB-Bankenaufsichtschef Enria, EZB-Ratsmitglied Knot und Fed-Vize-Chairman Clarida

SONSTIGE TERMINE

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister



MITTWOCH, DEN 13. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/21

08:00 GBR Asos, Jahreszahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 09/21

AUS: Opec Ölmarkt-Monatsbericht

01:50 JPN: Geldmenge 09/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise (2. Veröffentlichung) 09/21 11:00 EUR: Industrieproduktion 08/21

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Durchschnittliche Stundenlöhne 09/21

14:30 USA: Realeinkommen 09/21

14:30 USA: Verbraucherpreise 09/21

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Online-Pressegespräch zur Reform der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit dem seit August amtierenden Bafin-Präsidenten Mark Branson und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds

DONNERSTAG, DEN 14. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

11:55 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q4-Zahlen

13:30 CHE: Swiss Re, Medienkonferenz zur Baden-Baden-Konferenz 13:45 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen

17:40 CHE: Temenos, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3 Operation Report



DEU: Hannover Rück Investorentag

USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/21

03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 08/21 (2. Veröffentlichung) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 09/21

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)



USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds

HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 15. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q3 Trading Update

08:00 EUR: ACEA Pkw-Neuzulassungen 09/21

12:45 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

14:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 08/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/21

14:30 USA: Empire State Index 10/21

14:30 USA: Export- und Importpreise 09/21

16:00 USA: Lagerbestände 08/21

16:00 USA: Universität Michigan Index 10/21



EUR: Moody's Ratingsergebnis Großbritannien



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) verkündet Urteil zur Sanierung von Schrottimmobilien

09:45 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt Nachbarschaftsstreit aus NRW um Wärmedämmung an der gemeinsamen Grundstücksgrenze

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds

EUR: Eurex Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen

MONTAG, DEN 18. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 09/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 09/21

04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen bis 09/21

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 09/21 16:00 USA: NAHB-Index 10/21



DIENSTAG, DEN 19. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

20:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Vinci, Q3-Umsatz

FRA: Kering, Q3-Umsatz

USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

USA: United Airlines , Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

11:00 BGR: Leistungsbilanz 08/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 09/21



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

17:00 DEU: Europa-Podiumsgespräch mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Passau

BEL: Mitteilung der EU-Kommission zu Reformprozess der EU-Haushaltsregeln, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi