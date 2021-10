Berlin (ots) -Anmoderation:Sonja Jost aus Berlin darf sich seit gestern Abend Deutschlands mutigste Unternehmerin nennen. Mit ihrem Start-up DexLeChem sorgt sie dafür, dass die chemische Industrie grüner wird. "Grüne Chemie", das bedeutet zum Beispiel, bei der Herstellung von Chemikalien oder Arzneimitteln Abfall zu vermeiden, Energie einzusparen und möglichst umweltverträglich zu produzieren. Die Gewinnerin des Bold Woman Awards zeigt eindrucksvoll, dass man mit einer nachhaltigen, grünen Idee unternehmerisch sehr erfolgreich sein kann.Das Champagnerhaus Veuve Clicquot zeichnet seit 1972 Unternehmerinnen für außergewöhnliche Leistungen aus. Rund 100 geladene Gäste, darunter Natalia Wörner, Sawsan Chebli oder Dunja Hayali, waren gestern in die Französische Botschaft am Brandenburger Tor gekommen. In den repräsentativen Räumen nahm Sonja Jost den Preis aus den Händen der französischen Botschafterin Anne-Marie Descôtes entgegen. Für die Unternehmerin ist der "Bold Woman Award" eine ganz besondere Auszeichnung:O-Ton Gewinnerin Bold Woman AwardIch fühle mich natürlich sehr geehrt. Der Bold Woman Award ist ein internationaler Preis, der in verschiedenen Ländern vergeben wird. Ich habe zwar schon einige Awards in meiner Karriere bekommen, aber die waren dann doch immer national. Und insofern ist es jetzt einfach nochmal ein anderes Level und eine andere Dimension, die mir auch erst so langsam bewusst wird. Und wenn man sich vorstellt, dass schon 350 wundervolle Frauen bisher ausgezeichnet worden sind - überhaupt in dieser Riege stehen zu dürfen, finde ich ganz toll. (0:40)Ihre Entscheidung, die Chemieindustrie, eine der wichtigsten und größten Industrien Deutschlands, zu "vergrünen", ist nicht nur mutig, sondern ausgesprochen "bold". So das Urteil der siebenköpfigen Jury, die mit Model und Unternehmerin Sara Nuru, der ehemaligen Profi-Bahnradsportlerin und mehrfachen Olympiasiegerin Kristina Vogel oder Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung, hochkarätig besetzt ist. Die Auswahl fiel der Jury auch dieses Jahr wieder sehr schwer, erzählt Sara Nuru:O-Ton Sara NuruAlso ich finde es grundsätzlich immer toll, wenn Frauen für ihre Arbeit gewürdigt werden. Und ich freue mich besonders in der Jury zu sein und ich fand die Entscheidung dieses Jahr extrem schwer. Weil es so tolle Frauen gab, die wirklich hervorstechen und großartiges leisten. Letztendlich musste man sich entscheiden und es war wirklich nicht einfach. (0:20)Ebenfalls in der Jury war Vorjahrespreisträgerin Saskia Bruysten [sprich: Breusten] aus Stuttgart. Für sie war es in diesem Jahr besonders schön, dass unter den Nominierten, einige Unternehmerinnen waren, die ein soziales oder ökologisches Problem lösen. Die Auszeichnung als "Bold Woman" im vergangenen Jahr war für sie eine ganz besondere:O-Ton Jury Saskia Bruysten Vorjahresgewinnerin BWADen Beisatz "Bold Woman" finde ich natürlich sehr cool. Es sagt sowas wie, man ist edgy, man traut sich was Neues zu machen und man kann Grenzen überwinden. Und ich glaube, das habe ich über die letzten Jahre gemacht mit dem Thema: wie bringe ich eigentlich soziale und ökologische Themen in die Wirtschaft ein? Und ich sehe jetzt mehr und mehr, dass das was ich gemacht habe Mainstream wird und das sieht man jetzt auch direkt in den Kandidatinnen dieses Jahr, dass da einige andere coole, "bold" Women dabei sind. Insofern ist es eine große Ehre diesen Titel zu tragen und jetzt gebe ich diesen Preis gerne an jemand anderen weiter.(0:36)Zum zweiten Mal wurde neben dem "Bold Woman Award" auch der "Bold Future Award" verliehen. Eine Auszeichnung speziell für junge Start-up-Gründerinnen, die mit innovativem und visionärem Unternehmersinn überzeugen und eingefahrene Pfade verlassen. So hat Nora Blum, Unternehmerin aus Berlin, vor fünf Jahren gemeinsam mit Katrin Bermbach und Farina Schurzfeld, das Start-up Selfapy gegründet. Mit Online- Kursen bietet das Unternehmen Menschen mit psychischen Erkrankungen digital und flexibel Hilfe an, um so die Versorgungslücke psychotherapeutischer Behandlungen zu schließen. Für die jungen Gründerinnen ist die Auszeichnung eine Wertschätzung ihrer Arbeit:O-Ton Gewinnerin Future Woman Award Nora BlumFür uns ist das natürlich was ganz Tolles. Wir freuen uns sehr über diese Nominierung von diesem sehr ehrenwerten Preis, der Frauen ehrt. Und ich finde er passt sehr gut, auf das, was auch unsere Unternehmung beschreibt. Weil, wir waren damals sehr mutig, in einem Bereich zu gründen, den es so noch nicht gab. Wir wollten die Psychotherapie digitaler gestalten. Das ist etwas, was es so noch nicht gab. Wir sind auf sehr viel Skepsis am Anfang gestoßen. Und insofern bedeutet uns der Award, für das ausgezeichnet zu werden, was wir auch an Mut damals hatten. (0:35)Was die Gewinnerinnen des heutigen Abends eint: Ihr Mut, ihre Risikobereitschaft und der Wille, Großes leisten zu wollen. Alles Attribute, die einst auch Basis für den unternehmerischen Erfolg von "Madame Clicquot" waren, zu deren Ehren der Award ins Leben gerufen wurde. Nach dem überraschenden Tod ihres Mannes übernahm die junge alleinerziehende Witwe im Alter von nur 27 Jahren zu Beginn des 19. Jahrhunderts die unternehmerische Verantwortung für das Champagnerhaus - gegen den Willen ihres gesamten Umfelds. Sie führte das Unternehmen zu weltweitem Erfolg und ist bis heute ein Vorbild für viele Frauen! Petra Nagel, Geschäftsführerin von Veuve Clicquot Deutschland, sieht die Förderung von Gründerinnen als konsequente Weiterführung der Lebensleistung von Madame Clicquot:O-Ton Petra Nagel Geschäftsführerin von Veuve Clicquot DeutschlandMan hört ja sehr viel über Frauen-Empowerment und die ganze Female-Debatte. Und das Schöne am Veuve Clicquot Bold Woman Award ist eigentlich, dass wir das schon sehr, sehr lange machen. Und das ist glaube ich so ein bisschen die Besonderheit, dass wir schon sehr lange bei der Thematik sind. (0:14) 