Sascha Hancke verstärkt zum 1. August 2022 Geschäftsleitung von mobilezone Deutschland und powwow



06.10.2021 / 07:45



MEDIENMITTEILUNG Köln/Rotkreuz, 6. Oktober 2021 Die mobilezone Deutschland Tochtergesellschaft powwow erweitert zum 1. August 2022 mit Sascha Hancke als Geschäftsführer Purchasing & Category Management das Management. Damit verstärkt mobilezone neben den Co-CEOs Jens Barth und Wilke Stroman die Geschäftsführung der powwow GmbH und powwow Berlin GmbH. Weiterhin wird Sascha Hancke in die Geschäftsleitung von mobilezone Deutschland GmbH eintreten. Sascha Hancke blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Telekommunikations- und Consumer Electronics-Branche zurück. Nach leitenden Positionen unter anderem bei der Deutschen Telekom AG und LG Electronics Deutschland GmbH hatte er während mehr als zehn Jahren Positionen im Einkauf und im Category Management bei der Media-Saturn Deutschland GmbH inne. Dort baute er zuletzt als Category Group Head Smartphones & Services den Marktanteil im Smartphone-Segment von 6 auf über 25 Prozent aus und konnte die Anzahl vermittelter Mobilfunkverträge fast verdoppeln. Wilke Stroman, CEO von mobilezone Deutschland und Co-CEO von powwow, sagt: «Ich freue mich, dass sich Sascha Hancke für den Wechsel zu uns entschieden hat. Mit seinem wertvollen Schatz an Erfahrungen im Bereich Telekommunikation und Consumer Electronics bringt er alles mit, um unseren ehrgeizigen Wachstumskurs erfolgreich mitzugestalten.» Sascha Hancke sagt zum Wechsel: «Die Entwicklung von mobilezone Deutschland - mit powwow als wachstumsstarkes E-Commerce-Unternehmen - motivierte mich zum Wechsel. Ich möchte Dinge bewegen und bin überzeugt, dass ich genau dies im Umfeld von mobilezone tun kann.» Weiterführende Links

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1'237 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 34.5 Mio. im Berichtsjahr 2020 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Bochum, Köln und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch Über mobilezone Deutschland

Die mobilezone Deutschland GmbH umfasst das Deutschland-Geschäft der mobilezone Gruppe mit Hauptsitz in Rotkreuz. Zum deutschen Geschäft der mobilezone Gruppe gehören die Gesellschaften powwow GmbH und powwow Berlin GmbH, worin alle E-Commerce-Endkundenmarken zusammengefasst sind, welche auf die Vermittlung von Mobilfunkverträgen sowie den Verkauf von Mobiltelefonen in Deutschland spezialisiert sind und die mobilezone Handel GmbH mit Sitz in Münster, in welcher der indirekte B2B-Handel zusammengefasst ist. powwow ist Marktführer im indirekten deutschen Telekommunikations-Markt. Mit den Marken Sparhandy, DEINHANDY, Pricezilla, Handystar, HIGH und SH werden über 80 Prozent des Marktes abgedeckt. Dabei erreicht powwow seine Kunden überwiegend online, aber auch im Fach- und Grosshandel sowie im TV. powwow beschäftigt rund 300 Mitarbeitenden an den drei Standorten Köln, Berlin und Bochum.

