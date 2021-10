Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat den Vorwurf der ehemaligen Mitarbeiterin Frances Haugen zurückgewiesen, das Online-Netzwerk stelle Profite über das Wohl seiner Nutzer. Zugleich verteidigte er einen umstrittenen Plan für die Konzerntochter Instagram. Mark Zuckerberg hat den Vorwurf einer ehemaligen Mitarbeiterin zurückgewiesen, das Online-Netzwerk stelle Profite über das Wohl seiner Nutzer. "Das ist einfach nicht wahr", schrieb Zuckerberg in einer am Dienstag veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter. Als Beispiel nannte er eine Änderung, mit der Facebook vor einigen Jahren anfing, den Nutzern mehr Beiträge von Freunden und ...

