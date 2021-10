DJ XOLARIS Gruppe legt in Kooperation mit HHX-ESLA neuen Fonds für nachhaltige maritime Finanzierungen auf

Vaduz (pts006/06.10.2021/08:00) - Die in Liechtenstein ansässige XOLARIS Gruppe hat für die international agierende HHX-ESLA Unternehmensgruppe einen neuen Alternativen Investment Fund (AIF) für die Finanzierung und Umrüstung von Handelsflotten aufgelegt. Ein wesentliches Augenmerk liegt auf der technischen Umrüstung und der Flottenerneuerung bei Containerschiffen, Tankern und Bulkern, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren und den globalen Handelsverkehr umweltfreundlicher zu gestalten.

Der AIF wurde als SICAV nach Liechtensteiner Recht konzipiert. Als AIFM fungiert die XOLARIS Capital AG. Das erste Teilfondsvermögen der SICAV ist als Evergreen Struktur mit Fokus auf Private Equity Debt aufgelegt worden. Die angestrebten Ausschüttungen liegen bei 6,5 Prozent p.a. bei halbjährlicher Auszahlung.

Über HHX-ESLA Mit dem Joint Venture, firmierend unter HHX-ESLA Advisory GmbH, hat sich ein international renommiertes, sehr erfahrenes Experten-Team zusammengeschlossen, um professionellen Anlegern die Möglichkeit der Partizipation an der Erwirtschaftung von nachhaltigen Erträgen zu geben. Die Kernkompetenzen liegen dabei in den Bereichen der Evaluierung, Steuerung und Finanzierungen maritimer Investmentopportunitäten einschließlich des Kreditmanagements in Spezialsituationen. Ferner erfolgt seit vielen Jahren eine aktive Mitarbeit in der Zielsetzung nachhaltiger CO2-Reduktion in der Schifffahrt. In den vergangenen fünf Jahren wurden bereits Finanzierungen in der maritimen Industrie mit einem Gesamtvolumen von über einer Mrd. USD erfolgreich umgesetzt.

XOLARIS Gruppe Die in 2010 gegründete XOLARIS Gruppe ist der erste rechtlich unabhängige Full Service-Dienstleister für Initiatoren von Sachwertbeteiligungen in Europa und Asien. Zur Unternehmens-gruppe zählen zwei AIFMs mit Sitz in Liechtenstein und München, welche die Anlageklassen Private Equity, Immobilien, Schiffe und Erneuerbare Energien abdecken und alle regulatorischen Aufgaben sowie die AIFMD-konforme Verwaltung alternativer Investmentvermögen übernehmen. Über Niederlassungen in Frankreich, Hongkong und Singapur werden auch internationale Investmentstrukturen in Anlehnung an europäische Kapitalmarktstandards angeboten. Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb, über die Fondsbuchhaltung, bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments. Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren.

