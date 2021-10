Die Fondsleitung Helvetica Property Investors AG startet die Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Opportunity Fund am 11. Oktober 2021.Zürich - Die Fondsleitung Helvetica Property Investors AG startet die Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Opportunity Fund am 11. Oktober 2021. Die Fondsleitung führt für den HSO Fund in der Zeit vom 11. bis 29. Oktober 2021, 12.00 Uhr MESZ eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 30 Millionen durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils vier (4) Bezugsrechte...

