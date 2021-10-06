- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 43 (41) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 14,80 (14,90) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BERENBERG PASST ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 105 (124) EUR AN - 'HOLD'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 52 (54) EUR - 'BUY'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 78 (83) EUR - 'BUY'- BERNSTEIN HEBT MTU AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM)- EXANE BNP HEBT AURUBIS AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 71 (66) EUR- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 26 (29) EUR - 'NEUTRAL'- STIFEL SENKT NEMETSCHEK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 95 (72) EUR- UBS SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 136 (144) EUR - 'BUY'- WDH/BAADER HEBT SALZGITTER AUF 'TOP PICK'-LISTE - 'BUY' MIT KURSZIEL 35 EUR - WDH/DEUTSCHE BANK SENKT NEMETSCHEK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 90 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
INFINEON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de