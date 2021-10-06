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Mittwoch, 06.10.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 675 internationalen Medien
Aktienchance: (Noch-)Geheimtipp könnte bald Mainstream gehen
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WKN: 623100 ISIN: DE0006231004 Ticker-Symbol: IFX 
Xetra
06.10.21
09:54 Uhr
35,180 Euro
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AURUBIS
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CONTINENTAL AG91,20-0,15 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG35,180-1,19 %
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