Der Euro hat am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar leicht nachgegeben. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1578 Dollar nach 1,1599 Dollar am Vorabend.Der Euro hat seine Konsolidierung im Bereich der 1,16er Marke fortgesetzt, schreiben die Helaba-Analysten. Impulse vonseiten der Datenveröffentlichungen gab es am Vortag laut den Experten nicht. Heute liefert in den USA der ADP-Report eine ...

