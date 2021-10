Gemäss statistischem Bundesamt sind 7,7% weniger Bestellungen eingegangen als im Vormonat. Analysten hatten lediglich einen Rückgang um 2,0% veranschlagt.Wiesbaden - Nach einem kräftigem Auftragsplus in den Vormonaten hat der August für die deutsche Industrie einen Dämpfer gebracht. Beim Auftragseingang verzeichnete das Verarbeitende Gewerbe in dem Monat ein Minus von 7,7 Prozent zum Juli 2021, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Die Wiesbadener Behörde erklärte den deutlichen Rückgang damit, dass anders als im Juli und Juni des...

