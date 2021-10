DJ MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Inflations- und Zinssorgen dominieren

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Gute Vorgaben von der Wall Street haben am Mittwoch an den ostasiatischen Aktienmärkten nur zu Beginn des Handels gewirkt. Auf breiter Front drehten die Indizes dann im Handelsverlauf nach unten ab, wobei die Belastungsfaktoren die altbekannten waren: hohe Inflation weltweit, steigende Marktzinsen und Sorgen um eine abnehmende Wirtschaftsdynamik.

Dazu passend wurden aus Südkorea für September höher als erwartete Verbraucherpreise berichtet und in Neuseeland erhöhte die Notenbank den Leitzins von einem Rekordtief und stellte weitere Erhöhungen für das nächste Jahr in Aussicht, um die Inflation zu zügeln. Am Devisenmarkt reagierte der Neuseeländische Dollar darauf mit Gewinnen zum US-Dollar, der Aktienmarkt schloss knapp behauptet.

Derweil erreichten wie zuvor bereits in den USA auch die Renditen japanischer Anleihen das höchste Niveau seit Juni, wenn auch auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Zugleich schwelte die Unsicherheit über die Entwicklung im chinesischen Immobiliensektor weiter. Die Aktien von China Evergrande waren ebenso weiter ausgesetzt wie die von Hopson - das Unternehmen ist offenbar im Begriff, Teile von Evergrande zu erwerben - und dem kleineren Immobilienunternehmen Fantasia, das zuletzt Anleihen nicht fristgerecht zurückzahlte.

Immobillienaktien in Hongkong im Verlauf erholt

Während in China wegen der sogenannten Goldenen Woche bis einschließlich Donnerstag erneut nicht gehandelt wurde, lag der HSI in Hongkong im Späthandel um 0,3 Prozent zurück und hielt sich mit am besten. Der Tokioter Nikkei-Index stand mit einem Minus von 1,1 Prozent auf 27.529 Punkte erneut stärker unter Druck. Hier berichteten Marktteilnehmer auch von schwindenden Hoffnungen auf Stimuli für die Wirtschaft, die mit der Neubesetzung des Regierungschefpostens und Blick auf die bevorstehende Unterhauswahl verbunden gewesen seien. In Seoul ging es um 1,8 Prozent am stärksten abwärts.

In Hongkong konnten sich Immobilientitel im Verlauf von teils stärkeren Anfangsverlusten erholen, während Ölaktien durchweg gesucht waren angesichts der stark gestiegenen und damit aber auch inflationstreibenden Energiepreise. Country Garden lagen zuletzt knapp behauptet, China Overseas Land & Investment verloren 1,7 Prozent und Longfor Group gewannen 0,7 Prozent. Petrochina stiegen auf der anderen Seite um 4,0 Prozent und CNOOC 2,3 Prozent.

In Tokio ging es für Softbank um gut 2 Prozent nach unten. Einem Bloomberg-Bericht zufolge hat sich der Telekommunikations- und Medienkonzern bereits nach kurzer Zeit wieder von fast der Hälfte seines Anteils an der Deutschen Telekom getrennt. Die Japaner sollen rund 90 Millionen Anteile verkauft haben.

Strengere Vorgaben der Regulierer für die Kreditvergabe in Australien sorgten bei den großen Bankaktien für Kursverluste zwischen 0,6 und 2,0 Prozent. Hintergrund der Maßnahme ist der zu überhitzen drohende Immobilienmarkt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.206,50 -0,6% +9,4% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.528,87 -1,1% +1,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.908,31 -1,8% +1,2% 08:00 Schanghai-Comp. Feiertag Hang-Seng (Hongk.) 24.027,75 -0,3% -11,4% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.393,16 -0,4% +11,3% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.080,11 +0,4% +7,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.548,17 +1,2% -5,9% 11:00 BSE (Mumbai) 59.812,48 +0,1% +25,0% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:56 % YTD EUR/USD 1,1577 -0,2% 1,1598 1,1601 -5,2% EUR/JPY 129,29 +0,0% 129,28 128,96 +2,5% EUR/GBP 0,8517 +0,1% 0,8512 0,8528 -4,6% GBP/USD 1,3593 -0,2% 1,3625 1,3602 -0,6% USD/JPY 111,68 +0,2% 111,48 111,16 +8,2% USD/KRW 1.195,85 +0,8% 1.186,12 1.188,67 +10,1% USD/CNH 6,4572 +0,1% 6,4501 6,4529 -0,7% USD/HKD 7,7865 +0,0% 7,7854 7,7843 +0,4% AUD/USD 0,7243 -0,6% 0,7289 0,7262 -6,0% NZD/USD 0,6909 -0,8% 0,6964 0,6940 -3,8% Bitcoin BTC/USD 51.456,26 -0,6% 51.766,97 49.395,76 +77,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,60 78,93 +0,8% 0,67 +66,4% Brent/ICE 83,28 82,56 +0,9% 0,72 +64,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.750,16 1.760,23 -0,6% -10,07 -7,8% Silber (Spot) 22,41 22,63 -1,0% -0,22 -15,1% Platin (Spot) 953,68 965,58 -1,2% -11,90 -10,9% Kupfer-Future 4,16 4,19 -0,8% -0,03 +18,1% ===

