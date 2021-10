Fernitz-Mellach/Graz (ots) -Mit dem Premium-Onlineshop FAMVITAL steht mit dem Beginn der kalten Jahreszeit der ideale Partner für ein gestärktes Immunsystem bereit.In den kommenden Monaten ist ein starkes Immunsystem wieder sehr wichtig, um gut versorgt durch die Erkältungszeit zu kommen. Mit ausgewogener Ernährung, ausreichend Vitalstoffen und viel Bewegung an der frischen Luft wird unsere Abwehr gestärkt.Bereits einfache Maßnahmen können dafür sorgen, dass aus einem geschwächten Immunsystem ein starkes wird. Über das ganze Jahr hinweg sollte man seiner Abwehr Beachtung schenken, aber besonders wichtig ist das in der Erkältungszeit. Wir begegnen Bakterien und Viren überall im Alltag, weshalb es fast unmöglich ist, ihnen auszuweichen. Eine große Rolle im Kampf gegen Infektionen spielt eine ausgewogene Ernährung, die alle wichtigen Spurenelemente, Vitamine und Co. enthält. Oftmals ist das aber nicht möglich, da wegen Stress nur Fertigprodukte zu sich genommen werden. Um dennoch ausreichend Nährstoffe zu sich zu nehmen, hat FAMVITAL die wichtigsten Vitamine und Spurenelemente im Sortiment, damit jeder gut versorgt durch den Winter kommt. Darüber hinaus stellt der Anbieter, der nur geprüfte und getestete Produkte im Sortiment hat, eigene Anwender-Pakete zusammen, welche die Kunden besonders unterstützen.Vitamin D und Co. - das unterstützt unsere AbwehrWir haben die wichtigsten Vitamine und Nährstoffe für Sie zusammengefasst und zeigen Ihnen, wo Sie diese finden:1. B-Vitamine Im Laufe unseres Lebens lernt unser Abwehrsystem feindliche Viren, Bakterien und andere Eindringlinge als Krankheitserreger zu entlarven. B-Vitamine unterstützen dieses Wiedererkennen. Vitamin B2 wappnet etwa gegen Stress und trägt zum Erhalt von gesunden Schleimhäuten bei. Zu finden in: Fleisch, Eiern, Milch, Fisch, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten2. Vitamin C Vitamin C ist für die Sicherheit im Körper verantwortlich. Haben es die Erkältungsviren erst einmal bis zu den Schleimhäuten geschafft, schaltet das Vitamin C in den Alarmmodus und wird an verschiedenen Stellen aktiv. So veranlasst es beispielsweise die Bildung von Leukozyten. Als "Blutpolizei" machen diese weißen Blutkörperchen Krankheitserreger unschädlich und schützen den Körper so vor Infektionen. Zu finden in: Petersilie, Kiwi, Paprika, Brokkoli, Kohl, Zitrusfrüchten3. Vitamin D Vitamin D stärkt auf der einen Seite das Immunsystem, auf der anderen Seite reguliert es die Immunantwort, sodass letztere nicht Überhand nimmt. Ein überaktives Immunsystem birgt die Gefahr von chronischen Entzündungen und Autoimmunerkrankungen. Zu finden in: Fisch, Meeresfrüchten, Eiern, Pilzen, Käse, körpereigene Produktion durch Sonnenstrahlen4. Vitamin E Dieses Vitamin schützt nicht nur vor Einwirkung freier Radikale auf die Körperzellen, es aktiviert zudem auch "Killerzellen" und unterstützt die Bildung von Antikörpern. Mangelt es dem Körper an Vitamin E, ist die Funktion der Abwehrzellen eingeschränkt. Zu finden in: Hochwertigen Pflanzenölen, Nüssen, Leinsamen, Süßkartoffeln5. Eisen Eisen ist wichtig für die Zellbildung. Mit seiner Hilfe wird der über die Lunge aufgenommene Sauerstoff an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin gebunden und in den Zellen für die Energiegewinnung genutzt. Zu finden in: Leber, dunkles Fleisch, Hülsenfrüchten, Quinoa, Leinsamen, Spinat6. Zink Zink hat auf die Energieproduktion und ein starkes Immunsystem Einfluss und ist an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Der Mineralstoff macht Bakterien zudem höchstpersönlich den Garaus: Nachdem Fresszellen die Krankheitserreger in ihr Zellinneres aufgenommen haben, wird Zink mobilisiert und die ungebetenen Gäste im wahrsten Sinne des Wortes vergiftet. Zu finden in: Rindfleisch, Haferflocken, Leber, Käse, Kürbiskerne, Leinsamen7. Selen Selen beeinflusst die Aktivität der natürlichen Killerzellen im Körper. Engpässe an diesem Spurenelement schwächen die Immunabwehr. Diese richtet sich gegen sämtliche Fremdlinge im Körper. Bei einem Mangel haben erkältungsverursachende Eindringlinge folglich leichteres Spiel. Zu finden in: Nüssen, Champignons, Linsen, Pilzen, Käse, FischMehr zum Thema Immunsystem und Nahrungsergänzung gibt es unter www.famvital.comPressekontakt:Für Rückfragen steht Ihnen Geschäftsführer Robert Mo\u0308rth zur Verfügungrobert.moerth@famvital.com+43 50 9669 5011Original-Content von: Mörth & Mörth GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158579/5038928