Im Monatschart ist der DAX bereits im Vormonat am oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt. Dieses Schwächesignal wird nun weiter bestätigt. Der DAX könnte vor einem langfristigen Kursrückgang stehen. Solange der DAX unter dem 200er-EMA bleibt, wäre mit einem Kursrückgang bis in den Bereich von 14.000 Punkten am unteren Fibonacci-Fächer zu rechnen. Aktuelle Lage DAX im Short-Modus. DAX bei 14.900 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...