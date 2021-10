Altötting (ots) -Immer mehr Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler und Gewerbetreibende fragen sich, wie sie ihr Vermögen und ihr Lebenswerk für sich und die nachfolgende Generation in Sicherheit bringen können. Beim 1. Asset Protection Kongress am 20. und 21. Oktober können sie sich daher bei international tätigen Experten umfassend informieren. Die Themen: Investitionen im In- und Ausland, Kryptowährungen und Aktien, Edelmetalle und Sachwerte, Steuern und Recht.Gesetzliche Änderungen, Inflation, Negativzins, Staatsverschuldung, Geldentwertung, steigende Steuerbelastung: Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erzeugen enormen Handlungsbedarf. Aktuell zeigen auch die Pandora Papers, wie wichtig es ist, gesetzlich gewollte Vorteile im legalen Rahmen zu nutzen, um das Vermögen zu schützen und zu sichern.Lösungen liefert der erste deutsche Asset Protection Kongress am 20. und 21. Oktober 2021. Internationale Koryphäen, Steuerexperten und Juristen teilen ihr Insider-Wissen über individuelle Asset-Protection-Konzepte und die praktische Umsetzung innerhalb und außerhalb Europas:- Wie können Mittelstand und wohlhabende Bürger ihr Vermögen schützen?- Wie können private Steuern und Unternehmenssteuern gesenkt werden?- Wie verhindert man Erbschafts- und Schenkungssteuern?- Wie können die Folgen von Enteignungsgesetzen und drohenden Vermögensabgaben vermieden werden?- Wie kann das Vermögen in Sachwerte gestreut werden?- Ist Krypto das digitale Gold?- Wie kommen Unternehmer als Gewinner aus jeder Krise?Die Teilnahme am Online-Kongress ist kostenlos, eine Anmeldung unter www.Asset-Protection-Kongress.de ist nötig.Hintergrund Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH:Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH mit Sitz in Altötting ist ein bundesweit tätiger Dienstleister für unabhängige Finanzberater. Als Gründungsmitglied des Bundesverbandes Der Ruhestandsplaner Deutschland e.V. BDRD ist die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung in besonderem Maße der Qualität und hohen ethischen Standards in der Beratung verpflichtet.Pressekontakt:Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbHMartin-Moser-Straße 27 | 84503 AltöttingTel. (08671) 9641-0info@dgfrp.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158826/5038951