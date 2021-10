DGAP-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

DEFAMA kauft in Melsungen



06.10.2021 / 10:26

* Erwerb eines Fachmarktzentrums bei Kassel

* Herkules-Baumarkt als langjähriger Ankermieter

* Kaufpreis von 4,5 Mio. € bei Nettomieterträgen von 450 T€ p.a.





Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat einen Kaufvertrag abgeschlossen über ein Fachmarktzentrum in Melsungen (Hessen), etwa 25 Kilometer südlich von Kassel. Der Kaufpreis beträgt 4,5 Mio. €. Die vermietbare Fläche umfasst rund 8.300 qm. Die Jahresnettomiete liegt bei rund 450 T€. Ankermieter des Objekts ist bereits seit 20 Jahren ein Herkules-Baumarkt, ein Unternehmen der Edeka-Gruppe. Daneben ist ein Möbelgeschäft im Objekt vertreten. Der Standort liegt an der zur Autobahn führenden Ausfallstraße und verfügt über eine herausragende Fernwirkung.



Durch den Zukauf steigt die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA auf rund 16 Mio. €. Das Portfolio umfasst nunmehr 46 Standorte mit über 210.000 qm Nutzfläche, die zu etwa 95% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, Deichmann, KiK, Takko und toom. Auf Basis des aktuellen Portfolios liegt der annualisierte FFO bei gut 8 Mio. €, entsprechend 1,82 € je Aktie.



