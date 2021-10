DGAP-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital zum Bezugspreis von EUR 16,50 im Verhältnis 7:1



Der Vorstand der UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg (nachfolgend die "UmweltBank" oder die "Gesellschaft"), hat heute beschlossen, eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017/1 durchzuführen.



Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit EUR 31.005.725,00 um bis zu EUR 4.429.389,00 auf bis zu EUR 35.435.114,00 durch die Ausgabe von bis zu 4.429.389 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Stückaktie (nachfolgend auch die "Neuen Aktien") und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2021, erhöht werden. Mit dem Emissionserlös soll die Kapitalausstattung der Gesellschaft weiter gestärkt und die Grundlage für das weitere Wachstum der Geschäftstätigkeit gelegt werden.



Die Neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 7:1 von der Baader Bank AG, Unterschleißheim, zum Bezug angeboten, d.h. sieben alte Aktien berechtigen zum Bezug einer Neuen Aktie.

Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 13. Oktober 2021 und endet mit Ablauf des 27. Oktober 2021. Der Bezugspreis beträgt EUR 16,50. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos.



Den Aktionären wird die Möglichkeit des Überbezugs eingeräumt. Im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogene Neue Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgesuchten Anlegern zum Erwerb angeboten werden.



Die Zustimmung des Aufsichtsrats steht noch aus und wird voraussichtlich am 8. Oktober 2021 erfolgen. Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am 12. Oktober 2021 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.umweltbank.de/Kapitalerhoehung2021 veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden.



