Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die positive Tendenz an der Wall Street gestern und auf die schwache Eröffnung im DAX heute. Wir schauen auf die Ausweitung der chinesischen Immobilienkrise und zeigen Chancen im Chipsektor auf. Außerdem im Fokus: Die Deutsche Telekom mit ausgeprägter Kursschwäche.

Die Wall Street legte gestern einen kräftigen Rebound aufs Parkett. Von Handelsbeginn an tendierten die Indizes fest. Zur Schlussglocke notierte der NASDAQ100 rund 1,4% im Gewinn, beim DOW JONES waren es 0,9% Plus und beim S&P500 etwas mehr als ein Prozent. Schon machte der Ausdruck "Turnaround Tuesday" die Runde. Davon reden Börsianer, wenn sich am Dienstag der Trend vom Wochenauftakt ins Gegenteil verkehrt. So war es gestern zumindest in den USA. Ob es dabei im weiteren Wochenverlauf bleibt ist allerdings fraglich, denn die asiatischen Börsen haben heute Nacht wieder deutlich nachgegeben. Während des Schreibens dieser Zeilen notiert der Hang Seng 1,2 % im Verlust und der Nikkei 225 sogar 2,6%. Belastungsfaktoren waren hier der starke Ölpreis und die Ausweitung der Immobilienproblematik in China.

Gestern ließ Fantasia Holdings, ein kleinerer Wettbewerber von Evergrande, eine Frist für Zinszahlungen verstreichen. In der Folge senkten Ratingsagenuten die Bonitätseinstufung des Unternehmens, einige warnten sogar schon vor Zahlungsausfällen. Damit weitet sich das Immobilienproblem in China weiter aus. Die Ausbreitungsgefahr bleibt virulent. Evergrande Aktien sind derweil weiter vom Handel ausgesetzt.

Das wirkt heute früh auch auf den DAX. Das deutsche Börsenbarometer startet trotz fester Tendenz in New York heute schwächer in den frühen Handel. Nachdem der Schluss gestern noch bei 15.200 Zählern gelang, waren es heute zur Handelseröffnung nur noch 15.050 Zähler, also ein ganzes Prozent weniger als gestern. Zehn Minuten später notierte der DAX schon knapp unter der 15.000er Marke. Die runde Marke ist von nicht unerheblicher Bedeutung. Hier verläuft aktuell auch die 200 Tage Linie. Ein nachhaltiges Unterschreiten des der Marke wäre ein negatives Signal. Es gibt aber auch positive Signale aus dem Dax.

