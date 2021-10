Die DWS veräußert ihre Investment-Plattform IKS. Das Unternehmen soll in ein Joint-Venture mit der französischen BlackFin Capital Partners überführt werden. Die DWS behält eine Minderheitsbeteiligung von 30% und möchte auf diesem Wege einen starken digitalen Vertriebskanal auf europäischer Ebene aufbauen. Die Fondsgesellschaft DWS verkauft die Mehrheit an ihrer digitalen Investment-Plattform IKS an die französische BlackFin Capital Partners. Zwischen den Unternehmen wurde vereinbart, das IKS-Geschäft ...

