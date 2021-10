München (ots) -Das belgische Cleantech-Unternehmen Smappee stellt heute auf der Messe "The Smarter E Europe" die Smappee EV Line auf dem deutschen Markt vor. Die preisgekrönten intelligenten Ladestationen bieten intelligentes Laden von Elektroautos mit dynamischem Lastausgleich, optimierter Solar- und Off-Peak-Ladung und Echtzeit-Einblick in Ladevorgänge und Kosten. Die Lösung von Smappee berücksichtigt alle Aspekte des elektrischen Fahrens für private als auch für geschäftliche Nutzer. Zusätzlich wird eine vollständige Plattform für das Ladungsmanagement als auch ein Zahlungsdienste angeboten. Außerdem kündigt Smappee die Einführung der Smappee EV Base Ultra an, ein schnelles 160-kW-Gleichstromladegerät, das sich modular in das Smappee-Ökosystem einfügt. Somit bieten die Ladelösungen von Smappee einen einzigartigen Lastausgleich für das AC- und DC-Laden an, was ein noch intelligenteres und energieeffizienteres Laden von Elektroautos erlaubt."Die Einführung von intelligenten Ladelösungen war für uns ein logischer nächster Schritt", sagte Stefan Grosjean, CEO von Smappee. "Unsere Mission ist es, Menschen und Unternehmen dabei zu helfen, energieeffizienter zu werden. Im Laufe der Jahre haben wir ein Ökosystem aus Hardware, Software und Drittanbieter-Integrationen aufgebaut, das dies auf einfache und finanziell lohnende Weise ermöglicht. Die innovativen Produkte von Smappee bieten eine Antwort auf die komplexen Energieprobleme, die durch ( neue Marktentwicklungen wie) die Zunahme der Elektromobilität und die Einführung von Spitzentarifen und intelligenten Zählern entstehen. Unser Netzwerk von Servicepartnern installiert unsere Produkte in ganz Europa. Sie gewährleisten die letzte Meile und den Support für die Endverbraucher vor Ort. Dies ist ein erfolgreicher Ansatz, den wir auch bei unseren neuen intelligenten Ladelösungen fortsetzen werden, da sie unseren Partnern neue Möglichkeiten für den Ausbau ihres Geschäfts bieten."Einzigartiges, zukunftssicheres und intelligentes Laden von ElektroautosDie Smappee EV Line-Ladestationen bieten einen intelligenten Ladeprozess von Elektroautos, die auf dem Markt einzigartig ist. Sie sind mit einem dynamischen Lastausgleich für einen autonomen Überlastungsschutz und optimierte Solar- und Off-Peak-Ladung ausgestattet. Dank des Lastausgleichs für AC- und DC-Ladung können Besitzer von Ladestationen mehr Kunden bedienen und so ihre Ladeeinnahmen optimieren. Mit der EV Line sind Sie für die Zukunft gerüstet - dank automatischer Over-the-Air-Updates für neue Funktionen und der einfachen Erweiterbarkeit mit dem restlichen Smappee-Ökosystem.Eine umfassende Plattform für Ladestationen und UnternehmenDie Smappee-Ladegeräte werden mit einer kompletten Ladungsmanagement-Plattform geliefert. Sie bietet einen umfassenden Überblick über Ladevorgänge, Kosten und Einnahmen pro Ladestation. Verwalten Sie jede Ladestation, ob vor Ort oder per Fernzugriff im Haus Ihrer Mitarbeiter, und bieten Sie auf der Grundlage der Daten im Dashboard ganz einfach eine getrennte Rechnungsstellung an. So können Sie Ihren Mitarbeitern die Kosten für die Ladung zu Hause erstatten oder die Ladevorgänge an Ihrer Ladestation korrekt abrechnen. Steuern Sie die Gebühreneinnahmen durch Anwendung unterschiedlicher Gebührensätze und Prioritäten. Nutzen Sie die Smappee RFID-Karten oder den QR-Code für die direkte Bezahlung durch Ihre Besucher. Die Plattform bietet zudem Smappee CPO- oder e-MSP-Services für eine einfache und unkomplizierte Komplettlösung zur Bezahlung.Preisgekröntes und funktionelles DesignDas minimalistische und funktionale Design mit Umgebungsbeleuchtung wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem renommierten iF Design Award, dem Henry Van de Velde Design Award und als Finalist des The Smarter E Award. Neben der EV Wall für Privatkunden und der EV Base für Unternehmen stellt Smappee nun die EV Base Ultra für schnelles DC-Laden vor. Die DC-Ladestation ist mit LED-Beleuchtung ausgestattet und verfügt über das gleiche kompakte Design, bietet aber eine schnelle 160 kW-Ladung an. In Kombination ergeben die EV Line Produkte eine schöne optische "Familie" die jeden Ladepunkt oder Parkplatz aufwertet.Die Smappee EV Base Ultra kann ab heute über smappee.com/de/ev-base-ultra vorbestellt werden. Die Auslieferung ist für das erste Quartal 2022 vorgesehen. Für weitere Informationen über die EV Line besuchen Sie smappee.com/de/ev-line.Besuchen Sie diesen Link (https://we.tl/t-O6QEGCr0qg), um Bilder der Smappee EV Line und des neuen EV Base Ultra herunterzuladen.Über SmappeeSmappee ist ein preisgekröntes (https://www.smappee.com/awards/) globales Cleantech-Unternehmen, dessen Ziel es ist, den Energieverbrauch und die Kosten seiner Kunden zu senken und deren Energieeffizienz zu verbessern. Smappee Infinity, das zukunftssichere Energiemanagementsystem von Smappee, nutzt modernste Technologie, um den Verbrauch von Strom, Solarstrom, Gas und Wasser in Echtzeit zu analysieren. Das System liefert nicht nur eine große Menge an hochwertigen, verwertbaren Daten bis auf Geräteebene, sondern ermöglicht es den Nutzern auch, ihre Energieflüsse zu steuern. Die Nutzer können überschüssige Solarenergie zu Ladegeräten für Elektroautos und Batteriespeichern leiten und so die Selbstversorgung optimieren. Mit der Smappee EV Line, den intelligenten Ladestationen von Smappee für Elektroautos, reagiert Smappee auch auf die zunehmende Elektrifizierung der Mobilität und die damit verbundenen Herausforderungen im Energiebereich. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter in diesem Bereich entwickelt. Smappee ist die perfekte Ergänzung für Installateure und Energiedienstleister, die nach zukunftssicheren Produkten und Anwendungen für die Energieeffizienz suchen. Das Unternehmen wurde 2012 von Stefan Grosjean (https://www.linkedin.com/in/stefan-grosjean-3495131/) und Hans Delabie gegründet und hat seinen Hauptsitz im neuen energieneutralen Cleantech-Hub "Snowball (https://snowball.eu/)" in Harelbeke (Belgien). 