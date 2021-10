HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Infineon von 34,50 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag des Chipkonzerns seien die Wachstumstreiber des Unternehmens bestätigt worden, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sprach von starken Zielen für das Geschäftsjahr 2021/22, die er nun in seinen Schätzungen berücksichtigte./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

