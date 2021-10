Berlin - Nach dem Votum der Grünen, in den nächsten Wochen nur mit der SPD und der FDP eine Ampel-Koalition sondieren zu wollen, lässt sich die FDP offenbar ein Türchen zur Union offen. Laut eines Berichts des "Business Insider" will man mit SPD und Grünen über eine Ampel-Koalition verhandeln - parallel aber auch mit der Union über "Jamaika".



Das Portal beruft sich auf Parteivorstandskreise. Die Liberalen selbst wollen sich noch am Vormittag zu dem weiteren Vorgehen bei der Regierungsbildung äußern.

